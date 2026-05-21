Σάλο έχει προκαλέσει στην Τουρκία βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρεται να δείχνει δύο άτομα με φανέλες της Φράιμπουργκ να ουρούν δίπλα σε εικόνα του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με το τουρκικό TR Haber, το περιστατικό φέρεται να καταγράφηκε στην περιοχή Ντολμάμπαχτσε, στην παραλιακή ζώνη του Μπεσίκτας, πριν από τον τελικό του UEFA Europa League στην Κωνσταντινούπολη. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι τα επίμαχα πλάνα προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα social media, με πολλούς χρήστες να ζητούν τον εντοπισμό των προσώπων και την παρέμβαση των αρχών.

Το βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις

Το τουρκικό μέσο αναφέρει ότι στο βίντεο εμφανίζονται δύο άτομα που φορούν φανέλες της γερμανικής ομάδας και βρίσκονται κοντά στο χάρτινο «άγαλμα» του Ατατούρκ στο Ντολμάμπαχτσε. Κατά το TR Haber, τα πρόσωπα αυτά προχώρησαν σε «ανάρμοστη συμπεριφορά» δίπλα στο μνημείο, γεγονός που προκάλεσε οργή σε Τούρκους χρήστες των κοινωνικών δικτύων.

GÖRGÜSÜZLÜĞÜN EN DİBİ!



UEFA Avrupa Ligi finali için İstanbul’a gelen iki Freiburg taraftarı, Dolmabahçe’deki Atatürk heykeline i**yerek büyük tepki çekti.



Skandal görüntüler infial yarattı! pic.twitter.com/3XGX4UInYG — Gökçe Katun (@gokceekatuun) May 20, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε στο περιθώριο της παρουσίας χιλιάδων φιλάθλων στην Κωνσταντινούπολη για τον τελικό του Europa League ανάμεσα στη Φράιμπουργκ και την Άστον Βίλα, ο οποίος διεξήχθη στο Beşiktaş Park. Η UEFA είχε αναφέρει ότι ο τελικός της σεζόν 2025-26 θα γινόταν στην Κωνσταντινούπολη, με αντιπάλους τη Φράιμπουργκ και την Άστον Βίλα.

Μετά τη δημοσιοποίηση των εικόνων, Τούρκοι χρήστες των social media ζήτησαν από τις αρχές να ταυτοποιήσουν τα άτομα που εμφανίζονται στο βίντεο και να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σύμφωνα με το TR Haber, αρκετά σχόλια χαρακτήρισαν την πράξη προσβολή όχι μόνο προς τον Ατατούρκ, αλλά και προς τον δημόσιο χώρο και τις ιστορικές μνήμες της Τουρκίας.