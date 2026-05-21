Ο Στίβεν Τσούμπερ είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής στον αγώνα του Ατρόμητου με τον Πανσερραϊκό καθώς σκόραρε τέσσερις φορές στο πρώτο ημίχρονο.

Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής των play out της Stoiximan Super League, με το παιχνίδι να είναι αδιάφορο βαθμολογικά καθώς όλα έχουν κριθεί στη μάχη της παραμονής.

Ο Τσούμπερ, πάντως, δεν είναι και τόσο… αδιάφορος, καθώς στο πρώτο ημίχρονο κατάφερε να σκοράρει τέσσερις φορές μέσα σε 37 λεπτά, με αποτέλεσμα η ομάδα του Περιστερίου να προηγείται με 4-0.

Ο Ελβετός άνοιξε το σκορ στο 3′, έκανε το 2-0 στο 19′, πέτυχε χατ-τρικ στο 22′ και στο 40′ σκόραρε ξανά για το 4-0, για να γίνει έτσι ο πρώτος παίκτης του Ατρόμητου που πετυχαίνει 4 γκολ (ενδεχομένως να βάλει κι άλλα στο δεύτερο ημίχρονο) σε αγώνα επαγγελματικής κατηγορίας.