Ο Ολυμπιακός είναι για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Final Four της Euroleague και ο Τόμας Γουόκαπ τόνισε πως έχει κάνει εικόνα τον εαυτό του να σηκώνει το τρόπαιο στο Telecom Center Athens του Παναθηναϊκού.

Οι «ερυθρόλευκοι» τερμάτισαν στην 1η θέση στην κανονική περίοδο, καθάρισαν εύκολα με 3-0 τη Μονακό στα play off και πήραν για ακόμη μία φορά την πρόκριση στο Final Four, όπου είναι αποφασισμένοι να στεφθούν πρωταθλητές Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία τους.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό της Παρασκευής (22/5) τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και ο Γουόκαπ μίλησε στη Nova και τόνισε πως η ομάδα του είναι πανέτοιμοι.

Αναλυτικά όσα είπε ο γκαρντ του Ολυμπιακού…

«Νιώθουμε πανέτοιμοι τόσο ατομικά, όσο και ομαδικά. Έχω κάνει εικόνα τον εαυτό μου να σηκώνω το τρόπαιο της EuroLeague σε αυτό το γήπεδο. Το έχω φανταστεί από τότε που ανακοινώθηκε το Final Four στην Αθήνα. Το φαντάζομαι κάθε μέρα».

Για τον Γιασικεβίτσιους: «Δεν μπορώ να πω πολλά για τον Γιασικεβίτσιους σε ό,τι αφορά όλα αυτά που έχει κάνει ως προπονητής, αλλά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Του αρέσει αρκετά η λεπτομέρεια».

Για την κατάρα της 1ης θέσης στην κανονική περίοδο: «Πρέπει να ξεχάσεις το παρελθόν. Να είσαι έτοιμος πνευματικά και να κάνεις ότι μπορείς για να πάρεις το τρόπαιο».