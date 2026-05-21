Το Ισραήλ μπορεί να εμπλέκεται σε πολλούς πολέμους από το 2023 μέχρι και σήμερα, ωστόσο η οικονομία του αντέχει και το εβραϊκό κράτος έχει μετατρέψει τις συγκρούσεις σε κερδοφόρα επιχείρηση.

Τα απίστευτα επιτεύγματα των ισραηλινών δυνάμεων (π.χ. οι εκρήξεις των βομβητών της Χεζμπολάχ), αλλά και η μαζική και γρήγορη ισοπέδωση της Γάζας έχουν διαφημίσει τα ισραηλινά οπλικά και τεχνολογικά συστήματα σε όλο τον κόσμο.

Οι εικόνες από τις πολεμικές επιχειρήσεις μπορεί να προκαλούν δέος ή αποτροπιασμό στην πλειοψηφία του κόσμου, εντούτοις σε επίπεδο κρατών τα πράγματα είναι διαφορετικά, ακόμη και σε αυτά που μποϊκοτάρουν το εβραϊκό κράτος.

Σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας, οι πωλήσεις ισραηλινών όπλων έχουν υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια, φτάνοντας το 2024 σε ιστορικό υψηλό σχεδόν 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αν και το υπουργείο δεν έχει δημοσιεύσει τα συνολικά στοιχεία για το 2025, κορυφαίοι ισραηλινοί κατασκευαστές όπλων, όπως η Elbit και η Israel Aerospace Industries, ανέφεραν και οι δύο διψήφια αύξηση.

Το ισραηλινό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Arrow 3 παραδίδεται στη γερμανική Πολεμική Αεροπορία στην αεροπορική βάση Holzdorf, στην ανατολική Γερμανία

Πάνω από το ήμισυ των πωλήσεων της ισραηλινής αμυντικής βιομηχανίας αφορά πυραύλους, drones και συστήματα αεροπορικής άμυνας. Μάλιστα, για πρώτη φορά, το Ισραήλ ξεπέρασε το Ηνωμένο Βασίλειο ως προς το μερίδιό του στις παγκόσμιες εξαγωγές όπλων, καταλαμβάνοντας την έβδομη θέση μεταξύ των μεγαλύτερων προμηθευτών παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο.

«Αυτό το τεράστιο επίτευγμα είναι άμεσο αποτέλεσμα των επιτυχιών του στρατού και της αμυντικής βιομηχανίας… Ο κόσμος βλέπει τη δύναμη του Ισραήλ και επιδιώκει να γίνει εταίρος σε αυτήν», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ.

Γιατί όλοι θέλουν τα ισραηλινά όπλα

Οι Times of Israel προσπαθώντας να απαντήσουν στο ερώτημα, γιατί έχουν τεράστια απήχηση τα ισραηλινά όπλα, έγραψαν πως υπάρχει αυξημένη και απότομη ζήτηση, επειδή έχουν δοκιμαστεί στο πεδίο και φαίνεται αν και πώς λειτουργούν.

«Ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα ισχυρίζονται ότι το Ισραήλ έχει χρησιμοποιήσει νέα όπλα και τεχνολογία κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, αναφερόμενοι στην τεχνητή νοημοσύνη, τα μαζικά δεδομένα και τη στοχοθέτηση», έγραψαν οι Times of Israel, παραθέτοντας την άποψη του Ομάρ Σακίρ, εκτελεστικού διευθυντή της DAWN, οργάνωσης με έδρα τις ΗΠΑ που προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Μέση Ανατολή, ο οποίος υποστήριξε: «Πολλές χώρες στρέφουν το βλέμμα τους προς το Ισραήλ, επειδή διαπιστώνουν σε πραγματικό χρόνο ότι πρόκειται για πυρομαχικά και συστήματα που αποδίδουν».

Ο συγγραφέας Seth J. Frantzman και συνεργάτης του Ιδρύματος για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών, έδωσε και μια άλλη ερμηνεία για την αυξημένη ζήτηση των ισραηλινών όπλων, αναφέροντας:

«Οι χώρες αναγκάστηκαν να ενισχύσουν δραστικά τις αμυντικές τους δυνάμεις λόγω της εξάπλωσης των παγκόσμιων συγκρούσεων και χρειάζονται συστήματα που θα λειτουργούν. Και οι περισσότερες χώρες δεν έχουν αυτή τη στιγμή τον χρόνο να κατασκευάσουν τα δικά τους αμυντικά συστήματα τοπικά και γρήγορα».