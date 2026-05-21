Διπλωματικό θρίλερ ξεσπά στην Ευρώπη μετά την επίσημη παρέμβαση της Ιταλίας που ζήτησε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επιβολή αυστηρών κυρώσεων κατά του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, με αφορμή το σοκαριστικό βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, στο οποίο εμφανίζονται οι ακτιβιστές, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά την αναχαίτιση του στολίσκου για τη Γάζα, να βρίσκονται σε εξευτελιστική κατάσταση.



Οι συλληφθέντες είναι καθηλωμένοι, γονατιστοί και δεμένοι πισθάγκωνα, με το πρόσωπο κολλημένο στο έδαφος, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή.



Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε μέσω του Χ ότι ζήτησε την επιβολή κυρώσεων κατά του Μπεν Γκβιρ «για τις απαράδεκτες ενέργειες κατά του στολίσκου, την σύλληψη των ακτιβιστών στα διεθνή ύδατα, την κακομεταχείριση και τις ταπεινώσεις στις οποίες υποβλήθηκαν, κατά παραβίαση των πλέον στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.