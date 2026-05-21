Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Ισπανία ο θάνατος ενός δίχρονου κοριτσιού, το οποίο πέθανε από θερμοπληξία αφού έμεινε για ώρες μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα της, σε μία ημέρα με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Μπριόν της Γαλικίας, στη βορειοδυτική Ισπανία, και ερευνάται από τις τοπικές Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ισπανικά μέσα ενημέρωσης και τον βρετανικό Τύπο, ο πατέρας της μικρής είχε φύγει το πρωί από το σπίτι με σκοπό να αφήσει πρώτα το μεγαλύτερο παιδί του στο σχολείο και στη συνέχεια τη δίχρονη κόρη του στο νηπιαγωγείο.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδρομής δέχθηκε τηλεφώνημα, με αποτέλεσμα να αποσπαστεί η προσοχή του. Αντί να συνεχίσει προς το νηπιαγωγείο, κατευθύνθηκε προς τη δουλειά του, ξεχνώντας το παιδί μέσα στο αυτοκίνητο.

Η δίχρονη παρέμεινε εγκλωβισμένη στο όχημα για αρκετές ώρες, κάτω από υψηλές θερμοκρασίες, γεγονός που αποδείχθηκε μοιραίο.

Ο συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν η μητέρα της μικρής πήγε στο νηπιαγωγείο για να την παραλάβει περίπου στις 3 το απόγευμα.

Εκεί ενημερώθηκε πως το παιδί δεν είχε μεταφερθεί ποτέ στον παιδικό σταθμό εκείνο το πρωί. Τότε οι γονείς συνειδητοποίησαν τι είχε συμβεί και ειδοποίησαν αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Το κορίτσι μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας στην κοντινή πόλη Μπερταμιράνς, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.