Η νέα κίνηση της Τεχεράνης να επεκτείνει τον έλεγχό της στα Στενά του Ορμούζ προκαλεί έντονες αντιδράσεις στον Περσικό Κόλπο και αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας. Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα τη δημιουργία ζώνης «ρυθμιστικής αρμοδιότητας» που φτάνει έως τα ύδατα κοντά στη Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, περιοχή όπου βρίσκονται κρίσιμες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις που έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ. Η απάντηση των Εμιράτων ήταν άμεση, με υψηλόβαθμο αξιωματούχο να χαρακτηρίζει τις ιρανικές επιδιώξεις «χίμαιρα».

Η Τεχεράνη έχει ενισχύσει σημαντικά τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου. Αν και από τις 8 Απριλίου εφαρμόζεται κατάπαυση πυρός, οι ιρανικές αρχές εξακολουθούν να απαιτούν από τα πλοία που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ να εξασφαλίζουν άδεια από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

Η νεοσύστατη «Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου» (PGSA), η οποία απέκτησε επίσημη παρουσία στην πλατφόρμα Χ, ανήρτησε σήμερα χάρτη και ανακοίνωση, γνωστοποιώντας ότι καθόρισε «τη ζώνη ρυθμιστικής αρμοδιότητας για τη διαχείριση» των Στενών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η περιοχή αυτή εκτείνεται «από το Κουχ-ε Μουμπάρακ στο Ιράν έως νοτίως της Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα» στην ανατολική είσοδο των Στενών του Ορμούζ, ενώ στη δυτική πλευρά καλύπτει έκταση «από τη νήσο Κεσμ στο Ουμ Αλ Καουάιν στα Εμιράτα».

«Η διέλευση από αυτή τη ζώνη με στόχο τον διάπλου των Στενών του Ορμούζ απαιτεί συντονισμό με την Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου και την άδειά του», διευκρίνισε η ιρανική αρχή.

Από την πλευρά τους, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα απέρριψαν κατηγορηματικά τις ιρανικές διεκδικήσεις.

«Το (ιρανικό) καθεστώς επιχειρεί να επιβάλει μια νέα πραγματικότητα που δημιουργήθηκε από μια προφανή στρατιωτική ήττα, αλλά οι απόπειρες ελέγχου των Στενών του Ορμούζ ή επίθεσης κατά της θαλάσσιας κυριαρχίας των Εμιράτων δεν είναι παρά μια χίμαιρα», έγραψε σε ανάρτηση στο Χ ο σύμβουλος της προεδρίας των Εμιράτων Ανουάρ Γκάργκας.

Την περασμένη Παρασκευή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι επιταχύνουν την κατασκευή νέου πετρελαιαγωγού με την ονομασία «Δύση-Ανατολή». Το έργο αναμένεται να διπλασιάσει τη μεταφορική ικανότητα της κρατικής πετρελαϊκής εταιρίας Adnoc μέσω του λιμανιού της Φουτζάιρα και προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027.

Παράλληλα, ήδη λειτουργεί πετρελαιαγωγός μήκους 360 χιλιομέτρων που συνδέει τα κοιτάσματα του Χαμπσάν, στο δυτικό τμήμα των Εμιράτων, με τη Φουτζάιρα στον Κόλπο του Ομάν, νότια από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Φουτζάιρα έχουν δεχθεί επανειλημμένα επιθέσεις τα τελευταία χρόνια, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, οι χώρες του Κόλπου έχουν αυξήσει τη συνεργασία τους στον τομέα της επιμελητείας και επανεξετάζουν τις ενεργειακές και πετρελαϊκές διαδρομές τους από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, ότι μέσα σε 24 ώρες επέτρεψε τη διέλευση σε περισσότερα από 25 πλοία, μεταξύ αυτών και δεξαμενόπλοια, μέσω των Στενών του Ορμούζ. Όπως ανέφερε, τα πλοία διήλθαν σε «συνεργασία» με τις ιρανικές δυνάμεις.