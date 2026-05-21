Σε αναφορές στην «τοξικότητα της αντιπολίτευσης», αλλά και στις προτεραιότητες της κυβέρνησης για την καθημερινότητα των πολιτών, τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη στήριξη της κοινωνίας, προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τον χαιρετισμό του προς τους πολίτες της Σπάρτης.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η πολιτική αξιοπιστία κρίνεται από τη συνέπεια λόγων και έργων, ενώ έστειλε μήνυμα πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τους πολίτες χωρίς να θέτει σε κίνδυνο το μέλλον της χώρας.

«Η επικαιρότητα στα ΜΜΕ δεν συναντιέται με τις προτεραιότητες των πολιτών και όσα συζητούν στο τραπέζι του σπιτιού τους, τους απασχολεί η καθημερινότητα. Μέλημα κάθε υπεύθυνου πρωθυπουργού είναι να κρατήσει το σκάφος της πατρίδας ασφαλές στα ταραγμένα νερά που διασχίζουμε – ποτέ η Ελλάδα δεν ήταν πιο ισχυρή. Θα ακούσετε πολλές υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας – τα ακούσαμε πριν χρόνια και είδατε που καταλήξαμε – Ένα πράγμα δεν θα θέσω σε κίνδυνο, τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας – δεν πρέπει να αφήσουμε χρέη στα παιδιά μας – Τους επόμενους μήνες θα στηρίξουμε κι άλλο την ελληνική κοινωνία αλλά δεν θα διακινδυνεύσουμε το μέλλον», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Τα πράγματα στην καθημερινότητα δεν είναι εύκολα αντιμετωπίζουμε κύμα ακρίβειας, η ελληνική κυβέρνηση θα στέκεται δίπλα στους πολίτες το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα μετατρέπεται σε μέρισμα κοινωνικής προκοπής. Η αξιοπιστία των πολιτικών κρίνεται από το αποτέλεσμα και τη συνέπεια – να ξαναδούμε τι είπαμε το 2023 και τι υλοποιήσαμε.Οι πολίτες θα ψηφίσουν για αυτά τα οποία θα κάνουμε αλλά θα έχουμε άλλη αξιοπιστία αν έχουμε κάνει αυτά που υποσχεθήκαμε Κάνω συστηματικά περιοδείες εδώ και 7 χρόνια, βρίσκομαι συνέχεια κοντά στους πολίτες και δεσμεύομαι πως θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου να τιμήσω την εμπιστοσύνη και την αγάπη τους».