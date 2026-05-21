Σκηνές έντονης αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο Άβαλον, κοντά στη Μελβούρνη, όταν ύποπτο αντικείμενο στις αποσκευές επιβάτη προκάλεσε εκκένωση του εσωτερικού τερματικού σταθμού και κινητοποίηση της μονάδας εξουδετέρωσης βομβών της περιοχής.

Τελικά, έπειτα από εκτεταμένο έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για μια συσκευή αποτρίχωσης λέιζερ και ένα ποτήρι με ζεστή σοκολάτα, χωρίς κανένα επικίνδυνο ή παράνομο στοιχείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης 21 Μαΐου, λίγο πριν από τις 06:00, όταν ο νεαρός άνδρας επιχειρούσε να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό το Σίδνεϊ. Κατά τον έλεγχο ασφαλείας, ένα από τα αντικείμενα στις αποσκευές του ενεργοποίησε συναγερμό, με αποτέλεσμα οι Αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε εκκένωση του χώρου και προσωρινή διακοπή λειτουργίας του τερματικού.

«Ήταν μια πολύ σοβαρή κατάσταση»

Ο ίδιος ο επιβάτης περιέγραψε στο τηλεοπτικό δίκτυο 9News την έντονη εμπειρία που έζησε, αναφέροντας πως οδηγήθηκε εκτός τερματικού μαζί με τους υπόλοιπους επιβάτες και στη συνέχεια τέθηκε υπό κράτηση, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των αποσκευών του.

«Δεν είχα λίστα, δεν είμαι ιδιαίτερα οργανωμένος… είχα μέσα ρούχα και αυτή τη συσκευή αποτρίχωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Κατηγορήθηκα για τρομοκρατία, οπότε ήταν μια πολύ σοβαρή κατάσταση».

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι τα αντικείμενα δεν παρουσίαζαν κανέναν κίνδυνο και ότι δεν υπήρξε ποινικό αδίκημα.

A major security scare shut down Avalon Airport this morning after a suspicious item, later revealed to be a laser hair removal device, triggered an emergency response from the bomb squad.



Η παρέμβαση της Αστυνομίας

Η Αστυνομία γνωστοποίησε ότι κλήθηκε στο σημείο για να ελέγξει την κατάσταση, σημειώνοντας ότι ο επιβάτης αρχικά δεν ήταν πλήρως συνεργάσιμος, γεγονός που καθυστέρησε τη διαδικασία ταυτοποίησης του περιεχομένου της αποσκευής.

«Θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει νωρίτερα, αν υπήρχε καλύτερη συνεργασία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπηρεσιακός επιθεωρητής, Νικ Ούμπεργκανγκ, προσθέτοντας πάντως ότι η κινητοποίηση των υπηρεσιών ασφαλείας ήταν απολύτως σωστή.

Το αεροδρόμιο εκκενώθηκε προληπτικά, με τους επιβάτες να απομακρύνονται από τον τερματικό σταθμό και οχήματα ασφαλείας να αποκλείουν τις εισόδους. Η λειτουργία του αποκαταστάθηκε περίπου πέντε ώρες αργότερα, ενώ οι πτήσεις παρουσίασαν σημαντικές καθυστερήσεις, σύμφωνα με το 9 News.