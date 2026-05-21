Το προγραμματισμένο ραντεβού ανάμεσα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Εργκίν Αταμάν δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά, καθώς αποφασίστηκε η ακύρωσή του. Η συνάντηση είχε οριστεί για σήμερα το βράδυ και είχε ως βασικό αντικείμενο συζήτησης το μέλλον της συνεργασίας του Τούρκου τεχνικού με τον Παναθηναϊκό, σε μια περίοδο όπου υπήρχε έντονο ενδιαφέρον γύρω από την πορεία και τον σχεδιασμό της ομάδας.

Σύμφωνα με τις εξελίξεις, αντί της προγραμματισμένης συνάντησης, ο Εργκίν Αταμάν θα μεταβεί απευθείας στην προπόνηση της ομάδας, η οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στο κλειστό του Αγίου Θωμά στο Μαρούσι, με το αγωνιστικό πρόγραμμα να συνεχίζεται κανονικά χωρίς αλλαγές. Η ακύρωση του ραντεβού διαφοροποιεί τη χρονική εξέλιξη της επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, χωρίς ωστόσο να αλλάζει άμεσα το αγωνιστικό πλαίσιο της ομάδας.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε προχωρήσει σε δημόσια ανάρτηση σε post του στο Instagram με μήνυμα στήριξης προς τον Αταμάν, το οποίο ανέφερε: «Όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας… Περισσότερα λίγο αργότερα γιατί έχουμε και δουλειές. Υ.Γ. Ψάχτε να δείτε πού είναι το σημερινό ραντεβού μας».