«Δεν έχει προηγούμενο. Αυτό δεν το έχει κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση. Είναι μια απόρρητη διαδικασία που γίνεται σουρωτήρι από το ΠΑΣΟΚ που έχει δήθεν ως σημαία του το κράτος δικαίου. Το ΠΑΣΟΚ δεν έμεινε μόνο στην επίσημη ενημέρωση που έκανε – άτυπη την ονόμασε – από μια απόρρητη συνεδρίαση. Στο site του έκανε επίκληση σε όσα είπε ο διοικητής της ΕΥΠ και σε μια σειρά από δημοσιογράφους έστειλαν οι ίδιοι διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρρητη συνεδρίαση».

Τα παραπάνω τόνισε, μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σχετικά με τη διαρροή αποσπασμάτων και τοποθετήσεων εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ από την κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμίρης.

«Εδώ μιλάμε για έναν έμπειρο διπλωμάτη, τον κ. Δεμίρη, ο οποίος είναι εν ενεργεία και δεν ήταν τότε, αλλά αυτή τη στιγμή έχει τα νευραλγικά καθήκοντα για την ασφάλεια της χώρας. Εκτός από παράνομη, είναι και μια επικίνδυνη πρακτική αυτή που ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ, δεν έχει προηγούμενο», τόνισε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε:

«Το θράσος και η ανευθυνότητα έχουν και τα όριά τους».

Για τον Νίκο Δένδια και τα ήρεμα νερά, ο κ. Μαρινάκης είπε: «Είναι υπουργός Άμυνας και ακριβώς αυτή του η τοποθέτηση συνάδει με τα νευραλγικά του καθήκοντα.

Η βασική γραμμή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας είναι μια υπερήφανη, ισχυρή Ελλάδα που μεγαλώνει μέρα με την ημέρα ουσιαστικά και τα όποια ήρεμα νερά δεν συνεπάγονται την οποιαδήποτε υποχώρηση ή αφέλεια. Αυτό έχει σημαντικά αποτελέσματα για τη χώρα και αναγνωρίζονται και από συμπολίτες μας που μπορεί να μην στηρίζουν την κυβέρνηση. Ο κ. Δένδιας είναι υπουργός Άμυνας και ακριβώς αυτή του η τοποθέτηση συνάδει με τα νευραλγικά του καθήκοντα. Η κυβέρνηση πιστεύει στον διάλογο αλλά ούτε υποχωρεί και ούτε είναι αφελής».

Σχετικά με την ύποπτη οσμή στην Αττική, σχολίασε πως «οι αρμόδιοι που έχουν τη δυνατότητα και τη σχετική ευθύνη ελέγχου λένε ότι δεν έχει εντοπιστεί και δεν προκύπτει διαρροή. Θα το παρακολουθούν γιατί ήταν έντονη η οσμή αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι που να οδηγεί σε ανησυχία».

Για το πρωτοσέλιδο εφημερίδας που αναφέρει ότι προχωρά η οριοθέτηση ΑΟΖ με την Αλβανία, επισήμανε: «Το θέμα του συνυποσχετικού για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ ανακόπηκε μετά από απόφαση του ΣτΕ της Αλβανίας. Δεν υπάρχει νεότερη εξέλιξη ως προς το ζήτημα αυτό. Θέλω να επισημάνω ότι είναι αυτονόητο ότι όποια πρόοδος στις σχέσεις μας συνδέεται με τον σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας».

Σχετικά με το ουκρανικό drone, σημείωσε ότι «έχουν γίνει ήδη οι πρώτες επικοινωνίες μεταξύ του Έλληνα ΥΠΕΞ και του ομολόγου του της Ουκρανίας. Με την έλευση του πορίσματος θα προβούμε στα επίσημα διαβήματα. Η θέση μας είναι σαφής: η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει τη διάχυση του πολέμου στη Μεσόγειο.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στο Ισραήλ, σχολίασε ότι «η κυβέρνηση είναι υπερήφανη για την εξωτερική της πολιτική η οποία δεν ετεροκαθορίζεται. Η συμπεριφορά του ισραηλινού ΥΠΑΜ είναι απαράδεκτη και καταδικαστέα και γι’ αυτό εκδώσαμε άμεσα διάβημα διαμαρτυρίας και απαιτούμε σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση των πολιτών».