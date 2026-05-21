Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετρά την πέμπτη διαδοχική παρουσία του σε Final-4 και στις δηλώσεις του τόνισε πόσο σημαντικό είναι να βρίσκεται ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Για το αν είναι πλεονέκτημα το ότι παίζουν στην Αθήνα ή αν βάζει μεγαλύτερη πίεση: «Εξαρτάται από το αποτέλεσμα. Η μόνη διαφορά είναι ότι δεν ταξιδέψαμε. Όπου παίζουμε πάντα οι οπαδοί μας είναι εκεί, είτε στο Βελιγράδι, είτε στο Άμπου-Ντάμπι, είτε στην Αθήνα. Είναι σημαντικό που είμαστε εδώ. Είναι κάτι που ο κόσμος εκτός του μπάσκετ δεν καταλαβαίνει πόσο δύσκολο είναι. Όλοι όσοι είναι εδώ ξέρουν πόσο σημαντικό είναι να είσαι στο Final – 4. Δεν είναι εύκολο, φανταστικές ομάδες είναι εκτός των πλέι-ιν. Εκτιμάμε την στιγμή. Πρέπει να κάνουμε ακόμα ένα βήμα, να πάρουμε το τρόπαιο. Θα προσπαθήσουμε όσο πιο δυνατά μπορούμε, είμαστε ενωμένοι. Ας δούμε τι θα γίνει».

Aπό την πλευρά του, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου σημείωσε πως δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι για την επιτυχία.

Για το 10ο του Final-Four και το πιο είναι το πιο ξεχωριστό: «Θέλω να είναι το φετινό. Αυτό που σου μένει είναι αυτό που κερδίζεις. Η πρώτη φορά που κερδίζεις είναι το καλύτερο αίσθημα. Πάντα θες να κυνηγήσεις το επόμενο. Όταν έχεις ζήσεις αυτό το αίσθημα, θες να το κυνηγάς συνέχεια, να δίνεις την χαρά στους οπαδούς, να μην σπαταλάς τα όσα έκανες στην σεζόν. Ελπίζω να μπορέσω ξανά. Ειδικά φέτος που είναι στην χώρα μας να γευτώ το νέκταρ του τροπαίου».

Για το αν θα επιτεθεί ή αν θα πασάρει αν έχει την τελευταία κατοχή στον τελικό: «Δεν είμαι γνωστός για το ότι παίρνω το τελευταίο σουτ. Οι Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ και Φουρνιέ είναι καλύτερες επιλογές, θα πασάρω».

Για το κομμάτι που λείπει για να φτάσει η ομάδα στον τίτλο: «Αν υπήρχε κάποια μαγικό κομμάτι δεν θα το βάζαμε και τα προηγούμενα χρόνια; Είναι μία προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο. Δεν είμαστε μόνοι στο παρκέ. Παίζουμε 40 λεπτά, υπάρχουν οι αντίπαλοι. Δεν υπάρχει κάτι μαγικό για να κάνεις το κάτι παραπάνω. Σε 40 λεπτά κρίνεται όλη σου η χρονιά. Αυτή είναι η μαγεία του Final – 4. Να μπούμε δυνατά και να αντιμετωπίσουμε το ματς σαν να μην υπάρχει αύριο».

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος θα βρίσκεται ο Σαρούνας Γαισικεβίτσιους ο οποίος θα επιστρέψει σε γνώριμα λημέρια και σε αγαπημένα μέρη. O κόουτς της Φενέρ στάθηκε και στο εξαιρετικό σερί του Γιώργου Μπαρτζώκα στο ΟΑΚΑ

«Στο ξεκίνημα της σεζόν έπρεπε να βασιστούμε στην άμυνα πολύ. Πάντα πρέπει να είναι η βάση σε πολλά πράγματα που προσπαθείς να χτίσεις. Βελτιωθήκαμε επιθετικά. Ελπίζω να καταφέρουμε να το βγάλουμε στο παρκέ αύριο.

Ο Γιώργος (σ.σ. Μπαρτζώκας) έχει εκπληκτικό ρεκόρ σε αυτό το γήπεδο. Είναι πάντα ευχάριστο να έρχομαι στο ΟΑΚΑ, θα είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που καταλαβαίνω. Ελπίζω να έχουμε καλά 40 λεπτά. Όλοι καταλαβαίνουν την κατάσταση. Είμαστε εδώ για να έχουμε καλά 40 λεπτά και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Όλα τα άλλα θα ξεχαστούν» είπε.