Πίσω από ατσάλινα κάγκελα που φτάνουν μέχρι το ταβάνι, χιλιάδες ξυρισμένοι κρατούμενοι ζουν στοιβαγμένοι σε τσιμεντένια κελιά χωρίς παράθυρα, χωρίς επισκέψεις, χωρίς βιβλία και χωρίς καμία ελπίδα επιστροφής στην κοινωνία. Ο παρουσιαστής του «Good Morning Britain» απέκτησε σπάνια πρόσβαση στη διαβόητη φυλακή υψίστης ασφαλείας Cecot στο Ελ Σαλβαδόρ και περιέγραψε εικόνες που, όπως είπε, «κανείς δεν μπορεί να φανταστεί αν δεν τις δει με τα μάτια του». Ο παρουσιαστής βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα καθεστώς ακραίας απομόνωσης και απόλυτου ελέγχου, σε μια φυλακή που έχει εξελιχθεί στο πιο σκληρό σύμβολο του πολέμου του προέδρου Ναΐμπ Μπουκέλε κατά των συμμοριών και του οργανωμένου εγκλήματος.

Ο Ρίτσαρντ Μάντλεϊ επισκέφθηκε το Κέντρο Κράτησης Τρομοκρατών (Cecot) στο Τεκολούκα για τις ανάγκες του νέου ντοκιμαντέρ του Channel 5 με τίτλο «Inside the World’s Mega Prison». Η φυλακή, η κατασκευή της οποίας κόστισε 85 εκατομμύρια λίρες, αποτελεί τον πυρήνα της εκστρατείας του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ, Ναΐμπ Μπουκέλε, κατά των συμμοριών και των καρτέλ ναρκωτικών, ενώ έχει συνδεθεί και με τις απελάσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρίτσαρντ Μάντλεϊ περιέγραψε με έντονα λόγια την πρώτη του εικόνα από τη φυλακή, όπου περίπου 3.000 ξυρισμένοι κρατούμενοι βρίσκονται στοιβαγμένοι πίσω από κάγκελα που εκτείνονται από το πάτωμα μέχρι το ταβάνι. Οι κρατούμενοι κοιμούνται σε μεταλλικές κουκέτες τεσσάρων επιπέδων μέσα σε τσιμεντένια κελιά, χωρίς στρώματα, παρά μόνο με λεπτά βαμβακερά σεντόνια, σύμφωνα με την Daily Mail. «Τίποτα, απολύτως τίποτα, δεν μπορεί να σε προετοιμάσει για αυτή την εικόνα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής, περιγράφοντας τους κρατούμενους να κάθονται συνεχώς εκτεθειμένοι πίσω από τα κάγκελα χωρίς καμία ιδιωτικότητα.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, οι κρατούμενοι φορούν μόνο μποξεράκια, τα κεφάλια τους είναι ξυρισμένα και τα φώτα μέσα στη φυλακή παραμένουν αναμμένα όλο το 24ωρο χωρίς να σβήνουν ποτέ. Δεν επιτρέπονται οικογενειακές επισκέψεις, βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες ή οποιαδήποτε μορφή ψυχαγωγίας, ενώ απουσιάζουν πλήρως προγράμματα αποκατάστασης, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εργαστήρια. Όλα τα γεύματα καταναλώνονται μέσα στα κελιά, όπου οι κρατούμενοι περνούν 23,5 ώρες καθημερινά, έχοντας μόνο 30 λεπτά εκτός κελιού για σύντομη και αυστηρά επιτηρούμενη άσκηση.

«Απλώς κάθονται στις κουκέτες τους μέρα με τη μέρα και τα φώτα δεν σβήνουν ποτέ. Όλοι θα πεθάνουν σε αυτή τη φυλακή. Είναι ένας ζωντανός θάνατος», ανέφερε ο Ρίτσαρντ Μάντλεϊ, προσθέτοντας ότι οι κρατούμενοι δεν έχουν απολύτως τίποτα να κάνουν κατά τη διάρκεια της κράτησής τους. Ο παρουσιαστής αποκάλυψε ακόμα ότι οι Αρχές της φυλακής τού έδειξαν ένα ιδιαίτερα σκληρό βίντεο που είχαν δημιουργήσει μέλη συμμοριών για να τρομοκρατούν τον πληθυσμό, στο οποίο καταγράφονταν μαζικές εκτελέσεις εργατών δρόμου με ματσέτες.

Στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ ο παρουσιαστής μίλησε με τους φρουρούς που διαχειρίζονται τη φυλακή και παραδέχτηκε ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολο να χτίσει σχέση εμπιστοσύνης με τις Αρχές. Όπως είπε, οι ερωτήσεις του σχετικά με τη σκληρότητα των συνθηκών κράτησης παραλίγο να οδηγήσουν στην απομάκρυνση της ομάδας του από τη φυλακή ήδη από την πρώτη ημέρα των γυρισμάτων.

Ο Ρίτσαρντ Μάντλεϊ εξήγησε ότι όσο περισσότερο έμενε στο Ελ Σαλβαδόρ και μάθαινε για τις ωμότητες που είχαν διαπράξει οι συμμορίες απέναντι στους πολίτες, τόσο άλλαζε η οπτική του για την Cecot. «Αυτοί οι εγκληματίες ήταν χωρίς αμφιβολία σαδιστές, ψυχωτικοί, ψυχοπαθείς δολοφόνοι και βιαστές», δήλωσε, σημειώνοντας ότι επισκέφθηκε και τις επικίνδυνες περιοχές όπου εξακολουθούν να υπάρχουν υπολείμματα συμμοριών για να κατανοήσει τον αντίκτυπο που είχε η φυλακή στην κοινωνία του Ελ Σαλβαδόρ.

Ο παρουσιαστής ανέφερε ότι περίπου το 80% των συμμοριών που κυριαρχούσαν παλαιότερα στη χώρα έχουν πλέον είτε φυλακιστεί στην Cecot είτε διαφύγει στο εξωτερικό, κυρίως στο Μεξικό και τη Βενεζουέλα. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν συνάντησε ούτε έναν κάτοικο που να μην αισθανόταν ανακούφιση, επειδή οι συμμορίες που τρομοκρατούσαν τη χώρα βρίσκονται πλέον πίσω από τα κάγκελα.