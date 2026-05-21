Τη λύπη, τη θλίψη και την οδύνη του σχετικά με τον θάνατο των δύο θυμάτων εξέφρασε την Τετάρτη 21/5 κατά την απολογία του στον ανακριτή Ρόδου ο 44χρονος κατηγορούμενος για το τραγικό δυστύχημα, ενώ παράλληλα αρνήθηκε κάθε κατηγορία που του αποδίδεται.

Ο 44χρονος, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, αφέθηκε ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους.

Ειδικότερα, του επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισής του το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του, της καταβολής εγγυοδοσίας ποσού 50.000 ευρώ, της αφαίρεσης του διπλώματος οδήγησής του και της απαγόρευσης χρήσης οποιουδήποτε μηχανοκίνητου μέσου.

Τι είπε στην απολογία του ο 44χρονος

Ο 44χρονος, ο οποίος συνοδευόταν από τους συνηγόρους του, κ.κ. Στέλιο Κιουρτζή, Δήμο Μουτάφη και Μανώλη Ζέζιο, κατά την απολογία του, σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Ροδιακή», αρνήθηκε πλήρως την αντικειμενική και υποκειμενική στοιχειοθέτηση των αποδιδόμενων αδικημάτων σε βάρος του και εξέφρασε τη λύπη, θλίψη και οδύνη του για τον αδόκητο θάνατο των δύο γυναικών.

«Η απώλεια της ζωής τους, με την οποιαδήποτε δική μου εμπλοκή, αποτελεί γεγονός που με έχει καταρρακώσει, με έχει φέρει σε άθλια ψυχολογική και σωματική κατάσταση και ειλικρινά μετά βίας δύναμαι να απολογηθώ και να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, όντας κυριολεκτικά συντετριμμένος για τον θάνατό τους», φέρεται να δήλωσε.

Μιλώντας για το δυστύχημα, ο 44χρονος τόνισε ότι κινούνταν με το αυτοκίνητό του με κατεύθυνση από Λίνδο προς Ρόδο με πράσινο σηματοδότη.

Από το αντίθετο ρεύμα, το όχημα των δύο γυναικών επιχείρησε, σύμφωνα με τον ίδιο, αιφνίδια αναστροφή ή αριστερή στροφή, εισερχόμενο κάθετα στην πορεία του. Τότε, όπως είπε ο 44χρονος, εκείνος επιχείρησε αποφευκτικό ελιγμό και πέδηση, χωρίς όμως να καταστεί δυνατή η αποφυγή της σύγκρουσης.

Ο 44χρονος αναφέρθηκε και στην τεχνική δυσλειτουργία του φωτεινού σηματοδότη στο ρεύμα των δύο γυναικών, όπου δεν λειτουργούσε το κόκκινο, ενώ λειτουργούσαν οι λοιπές ενδείξεις (πορτοκαλί και πράσινο).

Η δυσλειτουργία αυτή θεωρείται, σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, αιτιωδώς συνδεδεμένη με την έναρξη του επικίνδυνου ελιγμού από το έτερο όχημα.

Ο 44χρονος, απολογούμενος, υποστήριξε ότι το αποδεικτικό υλικό σε βάρος του είναι ανεπαρκές, ενώ αναφορικά με τις καταθέσεις δύο μαρτύρων, τις χαρακτήρισε «αντιφατικές» ως προς την ορατότητα και την κατεύθυνση των σηματοδοτών.

Δηλώσεις υποστήριξης της κατηγορίας από τους συγγενείς των θυμάτων

Σε δηλώσεις υποστήριξης της κατηγορίας σε βάρος του 44χρονου προέβησαν χθες οι συγγενείς των δύο άτυχων γυναικών.

Ειδικότερα, ο δικηγόρος, κ. Δημήτρης Βερβέρης, εκπροσωπεί τους συγγενείς από την οικογένεια της 57χρονης μητέρας και οι κ.κ. Κυριακούλα Δημητραδιού και Νίκος Γιαννάκης τους συγγενείς από την πλευρά του πατέρα της 26χρονης κόρης.

Όπως δήλωσε ο κ. Βερβέρης, μαζί με τη δήλωση για την υποστήριξη της κατηγορίας, κατέθεσε στις ανακριτικές αρχές και υπόμνημα, στο οποίο περιλαμβάνονται στοιχεία και αναφορές που έχουν δημοσιοποιηθεί είτε στο διαδίκτυο είτε σε μέσα ενημέρωσης και έχουν να κάνουν με το τραγικό δυστύχημα στα Αφάντου.