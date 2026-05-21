Παρά τα υψηλότερα έσοδα στην ιστορία της, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αυστραλίας βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη οικονομική ζημία που έχει καταγράψει ποτέ, αποκαλύπτοντας το βάθος των διαρθρωτικών προβλημάτων που ταλανίζουν το άθλημα.



Η πλήρης έκταση των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει η Football Australia έρχεται πλέον στο φως, καθώς η ομοσπονδία αναμένεται να ανακοινώσει ζημίες ύψους 15,3 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας για το τελευταίο οικονομικό έτος. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έλλειμμα στην ιστορία της, σχεδόν διπλάσιο από το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ των 8,3 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε καταγραφεί μόλις έναν χρόνο νωρίτερα.

Το παράδοξο είναι ότι η οικονομική αυτή κατάρρευση σημειώνεται σε μια περίοδο πρωτοφανούς εμπορικής ανάπτυξης για το αυστραλιανό ποδόσφαιρο. Τα συνολικά έσοδα της ομοσπονδίας άγγιξαν σχεδόν τα 140 εκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό. Ωστόσο, η θεαματική αύξηση των λειτουργικών δαπανών, σε συνδυασμό με σειρά έκτακτων οικονομικών επιβαρύνσεων, εξανέμισαν τα οφέλη της αυξημένης εμπορικής δραστηριότητας και επιβάρυναν σημαντικά τον ισολογισμό.

Τα οικονομικά στοιχεία εξηγούν και την πρόσφατη απόφαση του νέου διευθύνοντος συμβούλου, Μάρτιν Κούγκελερ, να προχωρήσει σε εκτεταμένη αναδιάρθρωση της ομοσπονδίας. Το σχέδιο προβλέπει την κατάργηση περίπου του 20% των θέσεων εργασίας, σε μια προσπάθεια περιορισμού του λειτουργικού κόστους και εξυγίανσης των οικονομικών.



Ιδιαίτερα επιβαρυντικές αποδείχθηκαν οι μακροχρόνιες διαφωνίες με τις Australian Professional Leagues (APL), τον οργανισμό που διαχειρίζεται τα επαγγελματικά πρωταθλήματα της χώρας μετά τον διαχωρισμό τους από την ομοσπονδία. Οι διαμάχες αφορούσαν ζητήματα οικονομικών δικαιωμάτων, όπως η κατανομή εσόδων από στοιχηματικές δραστηριότητες, το κόστος διαιτησίας, αλλά και το ποσοστό που δικαιούται η ομοσπονδία από τις μεταγραφές ποδοσφαιριστών των συλλόγων της A-League.



Στους λογαριασμούς της χρήσης καταγράφονται επίσης προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ύψους 6 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που αφορά χρέη τα οποία θεωρείται πλέον απίθανο να ανακτηθούν. Παράλληλα, περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια δαπανήθηκαν για νομικούς συμβιβασμούς και διευθετήσεις, ενώ άλλα 3 εκατομμύρια εμφανίζονται ως δαπάνες εταιρικού μετασχηματισμού, έπειτα από τη μαζική αποχώρηση ανώτερων στελεχών κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών.

Αν αφαιρεθούν αυτές οι έκτακτες επιβαρύνσεις, το τελικό έλλειμμα περιορίζεται στα 3,11 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, ακόμη και αυτό το αποτέλεσμα προκαλεί ανησυχία, καθώς αναδεικνύει ένα βαθύτερο πρόβλημα: τη διαρκή διόγκωση του λειτουργικού κόστους της ομοσπονδίας.



Χαρακτηριστικό είναι ότι οι δαπάνες για μισθούς, παροχές προσωπικού και αγωνιστικά προγράμματα εκτινάχθηκαν από 49,8 εκατομμύρια σε 63,1 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε μόλις έναν χρόνο. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και σημαντική αύξηση των αμοιβών ανώτερων διοικητικών στελεχών, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά περισσότερα από 2 εκατομμύρια δολάρια.