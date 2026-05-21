Ο φάκελος της εισαγωγής στο Χρηματιστήριο (IPO, Αρχική Δημόσια Προσφορά) της SpaceX, της αεροδιαστημικής εταιρείας του πολυδισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ, δόθηκε χθες, Τετάρτη, στη δημοσιότητα, παρουσιάζοντας μερικά από τα βασικά σημεία του εγχειρήματος που ενδέχεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες Αρχικές Δημόσιες Προσφορές στην ιστορία.

Σε έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από την αμερικανική επιτροπή κεφαλαιαγοράς (SEC), η επιχείρηση αποκάλυψε για πρώτη φορά τους λογαριασμούς της.

Πέρυσι είχε έτσι τζίρο 18,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Όμως τελείωσε το 2025 με λειτουργική ζημιά 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Την εταιρεία επιβαρύνουν οι υψηλές επενδύσεις της στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ανάπτυξη νέων πυραύλων.

Η SpaceX έχει διάφορες δραστηριότητες – την εκτόξευση πυραύλων, ένα δορυφορικό δίκτυο Ίντερνετ (Starlink), ένα εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης (xAI) και ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης (X).

Η SpaceX είχε ήδη καταθέσει στις αρχές Απριλίου έναν πρώτο φάκελλο στη SEC, όμως εμπιστευτικά, κάτι που αποτελεί ένα κλασικό πρώτο βήμα στη διαδικασία που οδηγεί στην εισαγωγή στο χρηματιστήριο.

Η νέα εκδοχή του φακέλου δημοσιοποιεί νέες λεπτομέρειες σχετικά με το εγχείρημα.

Η επιχείρηση επέλεξε έτσι να ενταχθεί στο Nasdaq, το αμερικανικό χρηματιστήριο στο οποίο μετέχουν οι κύριες τεχνολογικές επιχειρήσεις.

Ο κωδικός της μετοχής της στο χρηματιστήριο (ticker) θα είναι SPCX.

Αντιθέτως η SpaceX δεν αποκάλυψε το ποσό που επιθυμεί να αντλήσει με την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο, το οποίο μέσα ενημέρωσης ανεβάζουν σε περίπου 75 δισεκατομμύρια δολάρια, ούτε την αποτίμησή της.

Η επιχείρηση αναμένεται ότι θα κονιορτοποιήσει το παγκόσμιο ρεκόρ για μια «IPO», το οποίο κατέχει αυτή τη στιγμή η σαουδαραβική Aramco, η οποία είχε συγκεντρώσει το 2019 25,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μέσων ενημέρωσης, η χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίησή της μπορεί να φθάσει το 1,750 τρισεκατομμύριο δολάρια, σχεδόν το εκατονταπλάσιο του ετήσιου κύκλου εργασιών της.

Μια άλλη ιδιαιτερότητα είναι το ότι η διάρθρωση του κεφαλαίου της αναμένεται ότι θα επιτρέψει στον Ίλον Μασκ να διατηρήσει τον έλεγχο της επιχείρησης, με το 79% των δικαιωμάτων ψήφου.

Εντούτοις ο επιτυχημένος επιχειρηματίας δεν θα διατηρήσει παρά περίπου το 42% του κεφαλαίου της SpaceX, από λίγο περισσότερο από το 51% που κατείχε, σύμφωνα με έναν υπολογισμό που έκανε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η SpaceX παραδέχθηκε ότι η ρύθμιση αυτή δεν θα είναι χωρίς κίνδυνο για τους επενδυτές, υπογραμμίζοντας ότι ο Μασκ «θα έχει την εξουσία να ελέγχει την έκβαση ζητημάτων που απαιτούν την έγκριση των μετόχων, περιλαμβανομένης της εκλογής» του διοικητικού συμβουλίου της.

Μέσω της SpaceX, ο Ίλον Μασκ προτείνει ένα όραμα, αυτό μιας εταιρείας που θα επωφεληθεί από την ανάπτυξη του διαστημικού εμπορίου, των κέντρων δεδομένων σε τροχιά, του δορυφορικού Ίντερνετ και της τεχνητής νοημοσύνης.

«Η ιδέα είναι να πιστέψουμε στο μέλλον», λέει σε έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε χθες, Τετάρτη, «και να σκεφτούμε ότι θα είναι καλύτερο από το παρελθόν».

«Δεν μπορώ να φανταστώ τίποτα πιο συναρπαστικό από το να πάμε στο διάστημα και να είμαστε ανάμεσα στ’ αστέρια», πρόσθεσε.