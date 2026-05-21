Επίσημες μετρήσεις από τις 27 Μαΐου και μετά

Καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσω σήμερα με το ερχόμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να σημειώσω ότι δεν μαθαίνω καλά μαντάτα από ορισμένες μετρήσεις που γίνονται. Τι εννοώ; Δεν κάνει το γκελ που περίμενε ο ίδιος στην κοινωνία. Βέβαια, για να είμαι δίκαιος, περιμένω να δω το κόμμα την προσεχή Τρίτη και να δούμε τις μετρήσεις που θα μεταδοθούν. Εξάλλου επίσημα οι δημοσκόποι θα αρχίσουν να τον μετράνε από τις 27 Μαΐου και μετά. Ίδωμεν.

Ο Μανώλης και ο Σταμάτης

Πολλές είναι οι προετοιμασίες για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος Τσίπρα που θα γίνουν την Τρίτη στο Θησείο. Μαθαίνω ότι την εκδήλωση του Θησείου προετοιμάζει εθελοντική ομάδα σκηνοθετών και σκηνογράφων. Έμαθα όμως και κάτι άλλο. Ότι το μουσικό κομμάτι που θα ακουστεί για πρώτη φορά στην εκδήλωση, έγραψε ειδικά για τη νέα αυτή προσπάθεια ο Σταμάτης Κραουνάκης. Άλλωστε, Κραουνάκης και Τσίπρας έχουν μια σχέση σχεδόν αδελφική. Από την άλλη, εντελώς αδελφική είναι η σχέση του Μανώλη και του Σωκράτη Φάμελλου. Και οι δυο έχουν διακριθεί στον τομέα τους ο καθένας και θα είχε ενδιαφέρον να έγραφε και ο γνωστός τραγουδιστής και τραγουδοποιός ένα κόμματι για το μέλλον της Κουμουνδούρου για λογαριασμό του αδελφού του και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Η πυξίδα του Λαλιώτη

Πάντως είδα το βίντεο χθες με τα ονόματα που προτάθηκαν και κόλλησα σε δυο ονόματα. Το ένα είναι η Ιθάκη που το απέκλεισα, διότι όπως μου είπε ένας παλαιός Συριζαίος, θυμίζει ταξιδιωτικό γραφείο και το άλλο είναι πυξίδα. Ναι, η πυξίδα θα μπορούσε να είναι ένα από τα ονόματα. Ιθάκη, το βιβλίο του, και πυξίδα που τον οδηγεί στο ταξίδι που ξεκινάει. Μόνο να θυμίσω ότι η Πυξίδα είναι ένας όρος που έβαλε το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ -και πάντα πιστός στο ΠΑΣΟΚ- Κώστας Λαλιώτης που μάλιστα είχε εκδώσει και σχετικό πολιτικό και ιδεολογικό βιβλίο με αυτό τον τίτλο και μάλιστα και σε άρθρα του έβαζε τον όρο Πυξίδα. Να τον αντιγράψει ο Αλέξης Τσίπρας; Πάντως σε ομιλίες του έχει βάλει τον όρο πυξίδα από πέρυσι.

Επτασφράγιστο μυστικό το όνομα

Μου λένε όμως ότι όταν φθάνει η ώρα στο επιτελείο του να συζητήσουν τα του ονόματος, φεύγουν σχεδόν όλοι. Μένουν οι πιο έμπιστοι και τα μέλη της εταιρείας που συνεργάζεται ο πρώην πρωθυπουργός και συζητούν τα του ονόματος και διάφορα άλλα που έχουν σχέση με την παρουσίαση της Τρίτης και το διαδικτυακό στήσιμο.

Οι υπογραφές της διακήρυξης

Αυτό που μαθαίνω επίσης είναι ότι έχουν συγκεντρωθεί σχεδόν όλες οι υπογραφές της διακήρυξης του νέου κόμματος υπό τον Τσίπρα. Θα είναι πρόσωπα νέα, αλλά μου λένε πως υπάρχουν και ορισμένα που θα κάνουν αίσθηση και θα σηματοδοτούν την νέα πορεία του κόμματος.

Υποψηφιότητες συνεργατών

Και να πάμε τώρα λίγο στα των συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα γιατί μαθαίνω ότι οι περισσότεροι που είναι στο στενό επιτελείο τώρα θα πολιτευθούν κιόλας. Ο πρώτος θα είναι ο Γιώργος Βασιλειάδης που έχει και κεντρικό ρόλο στο σύστημα Αλ. Τσίπρα Επίσης, θα πολιτευθεί ο Μιχάλης Χατζηγιαννάκης στην Εύβοια, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης στην Αιτωλοακαρνανία. Ερωτηματικό υπάρχει για τον Μιχάλη Καλογήρου τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης και στενό συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού. Επίσης, μαθαίνω ότι σχεδόν έχει «κλειδώσει» για την Άρτα, η συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, η Ευγενία Φωτονιάτα που μάλιστα, εθεάθη, όπως έγραψαν και τοπικές εφημερίδες, στην πόλη προ ημερών και μάλιστα έκανε και συνάντηση με υποστηρικτές της Όλγας Γεροβασίλη. Και μιας και αναφέρθηκα στην Όλγα Γεροβασίλη μου λένε ότι ίσως εγκαταλείψει την Άρτα για να είναι υποψήφια, σε εκλόγιμη θέση, στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του Αλ. Τσίπρα. Δεν το πιστεύω, αλλά το καταγράφω.

«Είναι όλα μιλημένα»

Την ίδια ώρα, δικός μου άνθρωπος πέτυχε σε διαδρόμους τηλεοπτικού σταθμού έναν πολιτικό αναλυτή και ένα ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς. Και οι δυο παλιές καραβάνες. Και τους άκουσε να συζητούν γι’ αυτά που έρχονται. Το στέλεχος της Αριστεράς και εκτός «παιχνιδιού» εδώ και πολλά χρόνια έλεγε ότι «όλα είναι μιλημένα» για τον κατακερματισμένο χώρο και συμφωνούσε με τον πολιτικό αναλυτή ότι ο Τσίπρας θα έρθει δεύτερος στις εκλογές έστω και με μια μονάδα και ο Ανδρουλάκης θα τερματίσει τρίτος. Και μετά; Ρώτησε ο παλαιάς κοπής αριστερός. Μετά, του είπε με νόημα ο αναλυτής όλοι θα αναγκαστούν ενωθούν εναντίον του Μητσοτάκη αλλά και πάλι θα χάσουν.

Η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ

Και αφού αναφέρομαι σε ψηφοδέλτια, να σας πω ότι θα έχει ενδιαφέρον σήμερα η συνεδρίαση της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Μου λένε ότι θα δούμε σιγά σιγά αρκετές επιστροφές στελεχών που είχαν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα θα στελεχώσουν το ΠΑΣΟΚ. Αυτό σημαίνει ότι θα δούμε και νυν βουλευτές – όπως η Νίνα Κασιμάτη που έχει κλειδώσει, μαζί με τον Θάνο Μωραΐτη. Θα ακολουθήσουν και αλλοι;

Η πασοκική μομφή και το Final Four

Λέτε να έχουμε πρόταση δυσπιστίας τις επόμενες ώρες από το ΠΑΣΟΚ και μάλιστα εν μέσω Final Four της Euroleague του μπάσκετ που ξεκινάει αύριο στο ΟΑΚΑ; Tο άκουσα στο Κοινοβούλιο χθες, όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είχε συζήτηση με δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για την ακρόαση του Διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη. «Θα σεβαστούμε τους φιλάθλους» είπε με νόημα, όταν ρωτήθηκε για τα σενάρια εάν θα καταθέσει πρόταση μομφής του ΠΑΣΟΚ κατά του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη για την απόρριψη της πρότασης του κόμματος περί σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Να θυμίσω ότι ο τελικός γίνεται την Κυριακή το βράδυ και άρα από Δευτέρα όλα είναι ανοικτά.

Ο πολιτικός βίος του Χατζηαντωνίου της Καρυστιανού

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η λίστα όσων έσπευσαν να βάλουν την υπογραφή τους κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη της Μαρίας Καρυστιανού, την πρώτη κιόλας ημέρα που άνοιξαν οι πόρτες του δικηγορικού γραφείου της Μαρίας Γρατσία στο Κολωνάκι. Μία λίστα που αν την κοιτάξεις προσεκτικά, θα έλεγα ότι θυμίζει εκπομπές ευκαιριών απ’ αυτές που οι ίδιοι διαγωνιζόμενοι κάνουν πέρασμα απ’ όλες τις εκπομπές της τηλεόρασης μέχρι να τους δουν θετικά οι κριτές. Και όπως γνωρίζετε, συνήθως είναι μία παταγώδης αποτυχία. Και το λέω αυτό γιατί ανάμεσα στα πρόσωπα ξεχώρισα παλιούς γνώριμους. Όπως τον δικηγόρο Γιάννη Χατζηαντωνίου, που τον είδα σε φωτογραφία πλάι στην Μαρία Καρυστιανού και στον Θανάση Αυγερινό, με ένα χαμόγελο που λέει «εδώ είμαστε ξανά». Tον θυμάμαι, βλέπετε, πιστό στρατιώτη του Ευάγγελου Βενιζέλου στις εσωκομματικές εκλογές του 2007, να δίνει τις μάχες του για τον μετέπειτα αρχηγό του ΠΑΣΟΚ. Μετά τον έχασα από τα ραντάρ, μέχρι που μου ψιθύρισαν πως πέρασε ένα φεγγάρι κι από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, προτού να καταλήξει στην αγκαλιά του Αλέξη Τσίπρα και να αναβαπτιστεί μέλος της Γραμματείας της Κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Στο μεταξύ, και διαρκώς υποψήφιος στον δικηγορικό Σύλλογο, χωρίς αν θυμάμαι καλά, να έχει βρει ποτέ τους ψήφους που χρειαζόταν για να εκλεγεί – εκτός αν κάνω λάθος. Και τώρα ο δικηγόρος ανακάλυψε εγκαίρως το νέο του πολιτικό λιμάνι – τον πολιτικό φορέα της Μαρίας Καρυστιανού. Μια διαδρομή που, ομολογουμένως, δείχνει ευελιξία σπάνια στο δημόσιο βίο. Μέχρι τον επόμενο σταθμό; Ποιος ξέρει.

Ο επαναπροσδιορισμός των επιδομάτων και η αντιπολίτευση

Πραγματικά θα ήθελα να δω τι θα γίνει όταν κάποια στιγμή ανοίξει σε επίπεδο προγραμματικού λόγου η συζήτηση σχετικά με τον αναγκαίο επαναπροσδιορισμό των επιδομάτων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που σήμερα κατηγορούν την κυβέρνηση για επιδοματική πολιτική. Για παράδειγμα ας δούμε το επίδομα ανεργίας που συνεχίζει, την ώρα που η ανεργία βρίσκεται στα πλέον χαμηλά επίπεδα των πολλών τελευταίων ετών, να χορηγείται με τους ίδιους όρους. Ακούσαμε τον Παύλο Μαρινάκη να σημειώνει την ανάγκη επαναπροσδιορισμού -όχι των απαραίτητων, εξηγούμαστε, επιδομάτων ούτε αυτών όπως για παράδειγμα της μητρότητας -και δύσκολα θα βρούμε πολλούς να διαφωνούν στην πλειοψηφία των πολιτών. Το να έχει ανεργία χαμηλότερη από της Σουηδίας και της Φινλανδίας και να επιδοτείς την ανεργία είναι αν μη τι άλλο παράταιρο και σε βάρος της ίδιας της οικονομίας. Πάντως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έθεσε ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πολύ.

Το SPD, o Μερτς και ο Χατζηδάκης

Μια ενδιαφέρουσα πληροφορία δέχθηκα χθες και αφορούσε τον Κωστή Χατζηδάκη που βρέθηκε στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Εκεί έπεσε πάνω, τυχαία, στον Καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς και μάλιστα συζήτησαν και για λίγο στα όρθια. Μόνο που ξάφνιασε τον Έλληνα πολιτικό το κόκκινο κασκόλ του Καγκελάριου, ο οποίος το πήρε από τους βουλευτές του SPD μετά από συνάντηση που είχαν.

Τι μήνυμα μετέφερε η Ζαχαράκη στον Πατριάρχη Αλεξανδρείας

Το ταξίδι της Σοφίας Ζαχαράκη στο Κάιρο και η συνάντηση με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεόδωρο Β’, ήταν ένα ακόμη μήνυμα αδιάλειπτης και ισχυρής στήριξης της Αθήνας στο Πατριαρχείο, το οποίο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της Ορθοδοξίας στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Όπως και κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στο Φανάρι και τη συνάντηση με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, η υπουργός Παιδείας ενημέρωσε τον Μακαριότατο για το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή και προβλέπει τη θεσμοθέτηση των κληρικών της ομογένειας. Ένα νέο θεσμό έρχεται να στηρίξει ουσιαστικά τα πρεσβυγενή Πατριαρχεία και τη Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά. Συμπληρωματικά στις υπόλοιπες παρεμβάσεις που στοχεύουν στο να διατηρηθούν ζωντανές και ακμάζουσες οι ενορίες, τα σχολεία και οι δομές του Πατριαρχείου σε δεκάδες χώρες της Αφρικής. Η Σοφία Ζαχαράκη σύμφωνα με πληροφορίες μετέφερε στον Πατριάρχη τη διαβεβαίωσή του πρωθυπουργού για διαρκή στήριξη και ενίσχυση του πολυσχιδούς έργου του ιδίου και του Πατριαρχείου, έργο που εκτείνεται σε ολόκληρη την Αφρική. Η υπουργός Παιδείας έκανε και προσκυνηματική επίσκεψη και στο Ναό του Αγίου Γεωργίου όπου σύμφωνα με την παράδοση φυλακίστηκε και μαρτύρησε ο Άγιος Γεώργιος και είναι γνωστός ως « Ροτόντα της Ανατολής». Ο συγκεκριμένος ναός αποτελεί ένα από τα ιστορικότερα κέντρα της Ορθοδοξίας σε Αφρική και Μέση Ανατολή.

Στα άδυτα του Skroutz Hub

Βρέθηκα στις εγκαταστάσεις του Skroutz Hub στον Ασπρόπυργο, όπου είδα από κοντά τι σημαίνει να κατεβαίνει μία παραγγελία από την οθόνη στον φυσικό κόσμο και τελικά στα σπίτι του κάθε καταναλωτή. Στο επίκεντρο της ξενάγησης βρέθηκε το Autostore: ένα νορβηγικής τεχνολογίας αυτοματοποιημένο σύστημα 36.000 κουτιών (bins) και 30 ρομπότ, που καλύπτει επιφάνεια 1.000 τ.μ με ύψος 8 μέτρα, που εγκαταστάθηκε μέσα σε τέσσερις μήνες και μπήκε σε λειτουργία την 1η Απριλίου. Πρόκειται για μία επένδυση ύψους 4 εκατ. ευρώ και χωρίς αυτό, η Skroutz θα χρειαζόταν δύο επιπλέον αποθήκες για τον ίδιο όγκο εμπορευμάτων. Συνολικά, 9.000 παραγγελίες την ημέρα, 500.000 τεμάχια, 316 έμποροι και on time fulfillment rate 99,9. Δηλαδή, ένας χειριστής διεκπεραιώνει έως 220 παραγγελίες την ώρα, 70% περισσότερες με τη βοήθεια του Autostore. Όσο για το deal με την Blackstone, όπως είπε ένας εκ των συνιδρυτών της Skroutz, το fund της CVC έκλεισε τον κύκλο του και ο νέος οικονομικός εταίρος δίνει στην εταιρεία τη δυνατότητα να υλοποιήσει τα πλάνα ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια, με έμφαση στην επέκταση στο εξωτερικό, την περαιτέρω ανάπτυξη στην Ελλάδα και την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Όσο για το ενδεχόμενο νέων εξαγορών, όπως έγινε με την EveryPay και τη Send, η διοίκηση δηλώνει πάντα ανοιχτή σε M&As. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο.

Δεν θα ανοίξει ΙΚΕΑ στην Κέρκυρα φέτος

Παρά τον προγραμματισμό που είχε για φέτος ο όμιλος Φουρλή, προκειμένου να λειτουργήσει ένα μικρό ΙΚΕΑ στην Κέρκυρα, αυτό τελικά δεν θα συμβεί. Ο λόγος είναι ότι τα αυξημένα κόστη που έχει να αντιμετωπίσει η επιχείρηση από άλλους παράγοντες όπως η ενέργεια, η αύξηση των καυσίμων αλλά και των ενοικίων, τον οδηγούν να μεταθέσει τη λειτουργία του για το 2027. Επιδίωξη μέσα από αυτό είναι να μην επιβαρυνθεί με κόστος επένδυσης για την προετοιμασία του συγκεκριμένου καταστήματος τη φετινή χρονιά.

Γιατί γέρασαν οι ιδιοκτήτες σπιτιών στην Ελλάδα

Η αγορά κατοικίας στην Ελλάδα φαίνεται ότι αλλάζει ηλικιακό προφίλ. Κι αυτό γιατί οι ιδιοκτήτες «γερνούν», όχι μόνο δημογραφικά, αλλά και επειδή η απόκτηση πρώτης κατοικίας απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τη γενιά των 30 ετών. Η Prosperty περιγράφει αυτή τη μεταβολή ως ένα ευρύτερο γύρισμα. Εκεί όπου παλαιότερα ένας νέος εργαζόμενος ή ένα ζευγάρι γύρω στα 30 έκανε το βήμα για να «χτίσει σπίτι», σήμερα παραμένει περισσότερο στο ενοίκιο ή στηρίζεται στην οικογένεια. Οι λόγοι είναι πολλοί, όπως η καθυστερημένη δημιουργία οικογένειας, η μεγαλύτερη επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα, η ασταθής ή χαμηλά αμειβόμενη εργασία, αλλά και η ψυχολογία μιας γενιάς που βλέπει τις τιμές των κατοικιών να ξεφεύγουν από τις δυνατότητές της, διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο. Η ιδιοκατοίκηση, που για δεκαετίες ήταν βασικός στόχος κοινωνικής ασφάλειας, μετατρέπεται πλέον για πολλούς νέους σε δύσκολη εξίσωση. Το κρίσιμο εμπόδιο, μάλιστα, δεν είναι μόνο η μηνιαία δόση ενός στεγαστικού δανείου. Είναι κυρίως η προκαταβολή. Αυτό όμως που θα ήθελα να σας επισημάνω πέρα από τα παραπάνω, είναι ότι οι νεότεροι δεν αποκλείονται από την αγορά επειδή αδυνατούν κατ’ ανάγκη να εξυπηρετήσουν μια δόση δανείου, αλλά επειδή δεν μπορούν να συγκεντρώσουν το αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται για την αγορά. Έτσι, η κατοικία περνά όλο και περισσότερο στα χέρια μεγαλύτερων ηλικιών, με αποταμιεύσεις, περιουσιακό υπόβαθρο ή οικογενειακή στήριξη.

Η Ten Brinke «μπαίνει» στο νέο της αρχηγείο

Στα νέα της γραφεία στο Ελληνικό, επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης και ακριβώς στην είσοδο της πάνω πλευράς του Μητροπολιτικού Πάρκου, μπαίνει όπως μαθαίνω αυτές τις μέρες η πολυεθνική κατασκευαστική, Ten Brinke. Η εν λόγω εταιρεία που βρίσκεται τα τελευταία χρόνια πίσω από πολλά επενδυτικά projects κυρίως στον τομέα των κατοικιών αλλά όχι μόνο, επεκτείνεται και μάλιστα το πλάνο επενδύσεων στην Ελλάδα υπερβαίνει κατά πολύ τα 400 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα χρόνια. Το νέο κτίριο έχει έκταση 5.000 τετραγωνικών μέτρων, είναι βιοκλιματικό και σηματοδοτεί τη μετακόμιση του συνόλου της εταιρείας σε αυτό μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο.

Πόσες υπερπολυτελείς βίλες πούλησε η Orilina στο Ελληνικό

Η Orilina συνεχίζει την κατασκευή της επένδυσης των υπερπολυτελών κατοικιών, Marina Residences, στο Ελληνικό. Όπως μαθαίνω μάλιστα, στόχος είναι η ολοκλήρωση του έργου μέσα στο 2027, ώστε να ξεκινήσει η εγκατάσταση των κατοίκων, σε μία χρονιά κατά την οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί και η πρώτη φάση του ευρύτερου project του Ελληνικού με κατοικίες στη Little Athens, τον Πύργο και το παραλιακό μέτωπο να παραδίδονται. Να σας θυμίζω ότι η επένδυση της Orilina δεν περιορίζεται αποκλειστικά στο οικιστικό σκέλος.Το project περιλαμβάνει και ιδιωτική λέσχη, η οποία προγραμματίζεται να λειτουργήσει από το 2028, εισάγοντας ένα νέο μοντέλο για τα ελληνικά δεδομένα. Σε εμπορικό επίπεδο, η εικόνα είναι ήδη προχωρημένη, καθώς έχει διατεθεί περίπου το 65% των διαμερισμάτων. Το 45% των ιδιοκτητών είναι Έλληνες, ακόμη 45% προέρχεται από χώρες της Ευρώπης, ενώ μόλις το 10% αφορά πελάτες από τη Μέση Ανατολή.

Έρχονται συμπράξεις Φουρλή – Φέσσα

Όσο κι αν το ψάξει κανείς, ο μόνος δρόμος για τους ομίλους Φουρλή και Quest, με επικεφαλής τους Βασίλη Φουρλή και Θεόδωρο Φέσσα, είναι να συμπράξουν όχι μόνο μετοχικά αλλά και επιχειρηματικά. Γιατί μπορεί η Quest να απέκτησε το 10% της Φουρλής έως τώρα, όμως ακόμα στην πράξη δεν έχει αποκρυσταλλωθεί η συγκεκριμένη εξέλιξη. Πάντως, από τα όσα άφησε να εννοηθούν αργά χθες το απόγευμα ο Βασίλης Φουρλής, το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν συμπράξεις των δύο πλευρών και σε εμπορικό επίπεδο αλλά και σε άλλους τομείς. Κρατάω μάλιστα την αναφορά του Φουρλή στο γεγονός ότι και οι δύο εταιρείες διαθέτουν συμμετοχές σε ακίνητα. Ο Φουρλής στην Trade Estates και ο Φέσσας στη Briq. Επομένως δεν αποκλείεται να δούμε εξελίξεις και στο πεδίο του real estate.

Η Φράγκου στο Columbia και το μήνυμα στους μηχανικούς

Μου είπαν κάποιοι από τη ναυτιλία ότι η εφοπλίστρια, Αγγελική Φράγκου, επέστρεψε στο Columbia. Αυτή τη φορά όχι ως φοιτήτρια, αλλά ως κεντρική ομιλήτρια στην τελετή αποφοίτησης της Columbia Engineering School για την τάξη του 2026. Η επικεφαλής της Navios Maritime Partners, απόφοιτη και η ίδια του μεταπτυχιακού προγράμματος της σχολής το 1988, έστειλε στους νέους μηχανικούς ένα μήνυμα αισιοδοξίας και συμμετοχής στη μεγάλη τεχνολογική μετάβαση που βρίσκεται σε εξέλιξη στη ναυτιλία. Η Ελληνίδα εφοπλίστρια συνέδεσε την προσωπική της διαδρομή με την επιχειρηματικότητα και τη θάλασσα, σημειώνοντας ότι, παρότι ακολούθησε επιχειρηματική πορεία και δεν εργάστηκε ως μηχανικός με τη στενή έννοια του όρου, δεν έπαψε ποτέ να σκέφτεται ως μηχανικός. Να σας πω ότι η παρουσία της Φράγκου στο Columbia αποκτά ιδιαίτερη σημασία γιατί έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ναυτιλία αναζητά νέες τεχνολογικές λύσεις για την απανθρακοποίηση, την ψηφιοποίηση και τη διαχείριση πιο σύνθετων εφοδιαστικών αλυσίδων.