Με εντυπωσιακή ζήτηση από την εγχώρια και κυρίως τη διεθνή επενδυτική κοινότητα ολοκληρώθηκε το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, με τις συνολικές προσφορές να ξεπερνούν τα 18 δισ. ευρώ.

Η εταιρεία άντλησε τελικά 4,25 δισ. ευρώ, σε μια διαδικασία που, σύμφωνα με τραπεζικές και χρηματιστηριακές πηγές, αποτελεί το μεγαλύτερο book building που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην ελληνική αγορά.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από τα πρώτα λεπτά της διαδικασίας, καθώς το βασικό ποσό της έκδοσης φέρεται να καλύφθηκε σχεδόν αμέσως μετά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών.

Υπερκάλυψη 4,5 φορές – Σχεδόν 10 φορές χωρίς Δημόσιο και CVC

Στο κλείσιμο του βιβλίου, έπειτα από τρεις ημέρες, η υπερκάλυψη διαμορφώθηκε στις 4,5 φορές, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον για τη μετοχή της ΔΕΗ.

Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι, αν αφαιρεθούν οι συμμετοχές του Δημοσίου και της CVC, η υπερκάλυψη προσεγγίζει ακόμη και τις 10 φορές, στοιχείο που αναδεικνύει το βάθος της ζήτησης από διεθνή θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών καθορίστηκε στα 18,63 ευρώ ανά μετοχή, ουσιαστικά χωρίς discount σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής κατά την ανακοίνωση της ΑΜΚ.

Μεγάλα διεθνή χαρτοφυλάκια στην έκδοση

Σύμφωνα με κύκλους της αγοράς, στην έκδοση συμμετείχαν μεγάλοι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι και θεσμικοί επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

Το μεγαλύτερο μέρος της συμμετοχής φέρεται να προήλθε από το εξωτερικό, γεγονός που ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης στο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ και στις προοπτικές της ελληνικής ενεργειακής αγοράς.

Μεταξύ των επενδυτών που φέρονται να συμμετείχαν συγκαταλέγονται ονόματα όπως BlackRock, Capital Group, Vanguard, Pictet, Wellington Management, Norges Bank Investment Management, καθώς και επενδυτικά σχήματα που συνδέονται με το Qatar Investment Authority.

Διάθεση ιδίων μετοχών 250 εκατ. ευρώ

Παράλληλα, η ΔΕΗ αποφάσισε να καλύψει μέρος της αυξημένης ζήτησης μέσω διάθεσης ιδίων μετοχών ύψους 250 εκατ. ευρώ προς ειδικούς και θεσμικούς επενδυτές.

Η ιδιωτική τοποθέτηση θα ακολουθήσει την ολοκλήρωση της ΑΜΚ και, σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, αποσκοπεί στη διεύρυνση της μετοχικής βάσης και στην άντληση πρόσθετων κεφαλαίων με ευνοϊκούς όρους.

Η κίνηση αυτή ενισχύει περαιτέρω τη χρηματοδοτική βάση του Ομίλου, σε μια περίοδο κατά την οποία η ΔΕΗ επιδιώκει να επιταχύνει τον ενεργειακό και τεχνολογικό της μετασχηματισμό.

Κεφαλαιοποίηση κοντά στα 11,5 δισ. ευρώ

Μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών, η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 11,5 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να κατατάξει την εταιρεία στην τέταρτη θέση του Euronext Athens, ενισχύοντας σημαντικά το ειδικό βάρος της στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Χρηματιστηριακοί αναλυτές θεωρούν επίσης πιθανή την ένταξη της μετοχής στον δείκτη MSCI, γεγονός που θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω τη συμμετοχή διεθνών θεσμικών κεφαλαίων.

Επενδυτικό σχέδιο 24 δισ. ευρώ έως το 2030

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της ΑΜΚ θα χρηματοδοτήσουν το νέο στρατηγικό σχέδιο 2026-2030 της ΔΕΗ.

Το business plan προβλέπει επενδύσεις συνολικού ύψους 24 δισ. ευρώ σε ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στο επίκεντρο του σχεδίου βρίσκονται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ευέλικτη παραγωγή, η αποθήκευση ενέργειας και η γεωγραφική επέκταση στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Επέκταση σε Πολωνία, Ουγγαρία και Σλοβακία

Η ΔΕΗ σχεδιάζει παρουσία σε νέες αγορές, όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία.

Παράλληλα, ενισχύει τη δραστηριότητά της σε χώρες όπου ήδη έχει παρουσία ή αναπτύσσει επενδυτικό αποτύπωμα, όπως η Ρουμανία, η Ιταλία, η Βουλγαρία και η Κροατία.

Στόχος του Ομίλου είναι ο διπλασιασμός της εγκατεστημένης ισχύος στα 24,3 GW έως το 2030, από 12,4 GW το 2025, με έμφαση σε ΑΠΕ, αποθήκευση και μονάδες φυσικού αερίου.

Mega Data Center στην Κοζάνη

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις υποδομές τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης.

Το στρατηγικό σχέδιο προβλέπει την ανάπτυξη Mega Data Center ισχύος 300 MW στις πρώην λιγνιτικές περιοχές της Κοζάνης, με δυνατότητα επέκτασης έως 1 GW.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΕΗ βρίσκεται ήδη σε εμπιστευτικές συζητήσεις με διεθνείς hyperscalers για τη συμμετοχή στο έργο.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική μετατροπής παλαιών ενεργειακών περιοχών σε νέους κόμβους τεχνολογίας, δεδομένων και ψηφιακών υποδομών.

Στόχος EBITDA 4,6 δισ. ευρώ

Ο Όμιλος εκτιμά ότι το EBITDA θα αυξηθεί στα 4,6 δισ. ευρώ έως το 2030, από περίπου 2 δισ. ευρώ το 2025.

Τα καθαρά κέρδη προβλέπεται να υπερτριπλασιαστούν και να φθάσουν το 1,5 δισ. ευρώ, εφόσον υλοποιηθεί το επενδυτικό πρόγραμμα και επιτευχθούν οι στόχοι του νέου business plan.

Η ΔΕΗ επιδιώκει να μετασχηματιστεί από έναν παραδοσιακό ενεργειακό όμιλο σε περιφερειακό παίκτη πράσινης ενέργειας, αποθήκευσης, ευέλικτης παραγωγής και ψηφιακών υποδομών.

Ισχυρό μήνυμα για την ελληνική αγορά

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η επιτυχία της ΑΜΚ αποτελεί ισχυρό μήνυμα για την ικανότητα μεγάλων ελληνικών ομίλων να αντλούν σημαντικά διεθνή κεφάλαια.

Η υπερκάλυψη της έκδοσης και η συμμετοχή μεγάλων διεθνών χαρτοφυλακίων ενισχύουν την εικόνα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και δείχνουν ότι η ΔΕΗ μπορεί να διεκδικήσει ενεργό ρόλο στο νέο ευρωπαϊκό ενεργειακό και επενδυτικό περιβάλλον.

Η επόμενη πρόκληση για την εταιρεία είναι η υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού σχεδίου, σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού, ενεργειακής μετάβασης και αυξανόμενης ζήτησης για πράσινη ενέργεια και ψηφιακές υποδομές.