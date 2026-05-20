Μια χιουμοριστική ατάκα του Γιάννη Πρετεντέρη προς τη Ράνια Τζίμα προκάλεσε χαμόγελα στον «αέρα» του MEGA, κατά τη διάρκεια συζήτησης για τη νέα πολιτική κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο δημοσιογράφος Αντώνης Γκιόκας μετέφερε πληροφορίες σχετικά με την αυριανή (21/05) εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, την παρουσίαση της εκδήλωσης θα αναλάβει ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός μαζί με μια «γυναίκα μυστήριο», της οποίας το όνομα δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

Τότε ο Γιάννης Πρετεντέρης παρενέβη με χιούμορ, αναρωτώμενος αν πρόκειται για γυναίκα που εργάζεται ήδη ως παρουσιάστρια ή αν θα εμφανιστεί μόνο για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.

«Αν είναι γυναίκα που είναι ήδη παρουσιάστρια, ποιες θα είναι; Είτε η Τζίμα θα είναι, ή η Κατερίνα Παναγοπούλου, είτε η Σία Κοσιώνη. Δεν νομίζω να είναι κάποια από αυτές», είπε χαρακτηριστικά.

Η ατάκα προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Ράνιας Τζίμα, η οποία απάντησε γελώντας:

«Πες μου ότι με σκέφτεσαι στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού».