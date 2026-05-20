Αποφασισμένος να σηκώσει το γάντι εμφανίστηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας με σφοδρότητα στα πυρά που δέχεται από το Μαξίμου και κοινοβουλευτικούς κύκλους. Μιλώντας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε τη θέση του σχετικά με τον επίμαχο διάλογο που είχε με τον διοικητή της ΕΥΠ για την παρακολούθηση του τηλεφώνου του, ο οποίος είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας. Ο κ. Ανδρουλάκης πέρασε στην αντεπίθεση, αποδομώντας το κυβερνητικό αφήγημα και κάνοντας λόγο για προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης. Η παρέμβασή του ανάβει εκ νέου φωτιές στο πολιτικό σκηνικό, κρατώντας το θέμα των υποκλοπών στην κορυφή της επικαιρότητας.



«Διέρρευσε κάποιο κρατικό μυστικό, κάτι που απειλεί την εθνική ασφάλεια;», σχολίασε ο κ. Ανδρουλάκης και σημείωσε πως «ο κ. Δεμίρης ήθελε να μην συζητηθεί τίποτα και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κ. Τζαβέλλας, να σιωπήσουμε. Θα το δεχτούμε;». Άφησε δε, ανοικτό το ενδεχόμενο να κινηθεί εναντίον του κ. Δεμίρη, γιατί δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ να τον ενημερώσουν για τους λόγους της παρακολούθησης. Επίσης, κατέστησε σαφές ότι η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι σταθερή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όπως φώναζε το ΠΑΣΟΚ για το κράτος δικαίου επί ΣΥΡΙΖΑ, φωνάζει και τώρα επί ΝΔ».



Άφησε αιχμές για τη στάση του προέδρου της Βουλής, καθώς «ενοχλήθηκε για τις διαρροές, δεν ενοχλήθηκε όμως για την επιστολική ψήφο των βουλευτών της ΝΔ, ούτε για τα 3/5 για τις Ανεξάρτητες Αρχές, όταν ήταν πρόεδρος ο κ. Τασούλας. Η ΝΔ είναι αμετανόητη. Ευαισθησία α λα καρτ λοιπόν».



Επίσης ανέφερε ότι η εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές το 2022, αποφασίστηκε με 120 ψήφους όπως λέει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής, και τώρα λένε πώς θα γίνει με 151. «Ελπίζω να μην φτάσει ο πρωθυπουργός τόσο χαμηλά», σημείωσε.



Κατέκρινε τον κ. Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι κανείς άλλος από τους ηγέτες της Μεταπολίτευσης, όλων των παρατάξεων, δεν έδειξε τέτοια πολιτική συμπεριφορά «Θεωρεί το εαυτό του αναντικατάστατο; Από πού τόση αλαζονεία;», αναρωτήθηκε.



«Αντί για επαναφορά στην κανονικότητα, τα πράγματα όπως τα άφησαν οι Τσίπρας και Καμμένος είναι τα ίδια» συμπλήρωσε.



«Η ΝΔ είναι αμετανόητη. Έφερε μνημόνια κι έχασε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Να πάνε στην αντιπολίτευση. Αγωνίζομαι γι’ αυτό», πρόσθεσε.



Για την ανάγκη συναινέσεων, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έδειξε συναίνεση στην πράξη. «Θυσίασε το πολιτικό του imperium για να σωθεί η χώρα. Εξετάσεις δεν δίνουμε, κάναμε πράξεις» πρόσθεσε. Ειδικότερα για την αναθεώρηση του Συντάγματος, τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ ζητάει την αλλαγή του άρθρου 110 (σ.σ. που διέπει την αναθεώρηση) ώστε πάντα να χρειάζονται 180 ψήφοι στη δεύτερη Βουλή, για να ολοκληρωθεί η αναθεώρηση.



«Δεν με εκπλήσσει η τακτική του Μαξίμου. Δέχομαι επίθεση χωρίς στοιχεία και στα δύσκολα φαίνεται η ηθική του καθενός. Θίγεται η οικογένειά μου και δεν μπορώ να μην αντιδράσω. Δεν έχω πάρει ούτε 1,5 εκατομμύριο και θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη», απάντησε στις επικρίσεις για το πόθεν έσχες του και τη μίσθωση οικογενειακού ακινήτου στο Ηράκλειο.



Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, σχολίασε λέγοντας ότι δεν είναι όλες οι δημοσκοπήσεις ίδιες και πως δεν πρέπει να απαξιώνουμε τους επαγγελματίες, ωστόσο σημείωσε ότι έχουμε μνήμη στις αποτυχίες τους. «Πραγματική δημοσκόπηση είναι οι εκλογές. Θα αγωνιστούμε για την πολιτική ήττα της ΝΔ, για να πληρώσει το κόστος της απαξίωσης», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.



«Να μην επιλέξει ο λαός ψήφο διαμαρτυρίας, αλλά κυβερνητική προοπτική που δίνει το ΠΑΣΟΚ. Αλλιώς, το 2030 η οικονομία θα είναι στην κατάψυξη, αφού τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν υπάρχει κανένα σχέδιο».



Κράτησε κλειστά τα χαρτιά για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών κι αρνήθηκε να συζητήσει σενάρια με αλλαγή ηγεσίας στη ΝΔ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Ερωτηθείς, τέλος για τη στρατηγική απέναντι στην Τουρκία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι η ευρωπαϊκή πορεία της είναι χίμαιρα, και πως «το καρότο για τις σχέσεις της με την ΕΕ είναι η Τελωνειακή Ένωση».