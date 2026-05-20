Στο ουκρανικό θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε γεμάτο εκρηκτικά σε θαλάσσια σπηλιά της Λευκάδας αναφέρθηκε ο Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο Athens Defence Summit.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας χαρακτήρισε το περιστατικό «εξαιρετικά επικίνδυνο», αποφεύγοντας ωστόσο να μπει σε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του πορίσματος. «Δεν πρόκειται να μιλήσω για το πόρισμα. Πρόκειται για κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο, πρόκειται για ουκρανικό drone θαλάσσης. Να ζητήσει συγγνώμη η Ουκρανία. Αν είχε χτυπήσει κρουαζιερόπλοιο, θα πήγαινε στον βυθό της θάλασσας», είπε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά του κ. Δένδια στο ενδεχόμενο να είχε πληγεί κρουαζιερόπλοιο υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η ελληνική πλευρά το περιστατικό.

Το γεγονός ότι το drone εντοπίστηκε γεμάτο εκρηκτικά σε θαλάσσια σπηλιά της Λευκάδας δημιουργεί έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια στη Μεσόγειο, αλλά και για το πώς ένα τέτοιο μέσο κατέληξε σε ελληνικά ύδατα.

Η φράση «να ζητήσει συγγνώμη η Ουκρανία» δείχνει ότι η Αθήνα δεν αντιμετωπίζει το θέμα ως απλό τεχνικό συμβάν, αλλά ως ζήτημα με διπλωματική και αμυντική διάσταση.

«Θα ζητήσουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση»

Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις που δείχνουν πιθανότητα κυβερνήσεων συνεργασίας, ξεκαθαρίζοντας ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία.

«Θα ζητήσουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση, αλλά αυτό εξαρτάται από τον ελληνικό λαό», σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Με τη δήλωση αυτή, ο κ. Δένδιας έστειλε πολιτικό μήνυμα ενόψει των επόμενων εκλογικών διεργασιών, υπογραμμίζοντας ότι η τελική απόφαση ανήκει στους πολίτες.

Οι Patriot στην Κάρπαθο και η απάντηση στην Τουρκία

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε και στο ζήτημα των πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο, το οποίο έχει προκαλέσει αντιδράσεις από την Τουρκία.

Ο κ. Δένδιας ξεκαθάρισε ότι οι Patriot δεν μεταφέρθηκαν εκεί για να αντιμετωπίσουν την τουρκική απειλή, αλλά στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού που αφορούσε το Ιράν.

«Δεν πήγαν για να αντιμετωπίσουν την τουρκική απειλή, αλλά πυραύλους από το Ιράν που δεν έχουν εκτοξευτεί εδώ και έξι εβδομάδες», εξήγησε.

Παράλληλα, τόνισε ότι η απόφαση ήταν εθνική και δεν ελήφθη κατόπιν έγκρισης του ΝΑΤΟ.

«Έχω προειδοποιήσει για τον τουρκοκεντρισμό, ουδέποτε τοποθετήθηκαν εκεί για την Τουρκία. Ήταν ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για το Ιράν, είναι εθνική απόφαση, δεν ρωτήσαμε το ΝΑΤΟ για να τους πάμε και να τους πάρουμε», ανέφερε.

«Δεν πιστεύω το αφήγημα των ήρεμων νερών»

Ο Νίκος Δένδιας πήρε αποστάσεις από το αφήγημα των «ήρεμων νερών» στα ελληνοτουρκικά, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν ανήκει σε όσους το έχουν υιοθετήσει.

«Δεν πιστεύω το αφήγημα των ήρεμων νερών», είπε, δίνοντας στίγμα πιο επιφυλακτικής προσέγγισης απέναντι στην Τουρκία.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν διεκδικεί κάτι, αλλά η εξέλιξη των σχέσεων εξαρτάται από την Άγκυρα.

«Εξαρτάται από την Τουρκία αν θα γυρίσουμε σε επιχειρησιακή κρίση, εμείς δεν διεκδικούμε κάτι», υπογράμμισε.

Προειδοποίηση για «τουρκοκεντρισμό»

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η αναφορά του κ. Δένδια στον «τουρκοκεντρισμό», δηλαδή στην τάση να ερμηνεύονται όλες οι ελληνικές αμυντικές κινήσεις μέσα από το πρίσμα της Τουρκίας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επιχείρησε να αποσυνδέσει την τοποθέτηση των Patriot στην Κάρπαθο από την Άγκυρα, επιμένοντας ότι η κίνηση εντασσόταν σε ευρύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Ωστόσο, οι δηλώσεις του δείχνουν ταυτόχρονα ότι η Αθήνα παραμένει επιφυλακτική απέναντι στην Τουρκία, καθώς δεν θεωρεί δεδομένη τη διατήρηση χαμηλής έντασης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Το μήνυμα του Athens Defence Summit

Η παρέμβαση Δένδια στο Athens Defence Summit κινήθηκε σε τρία επίπεδα: το ζήτημα του ουκρανικού θαλάσσιου drone στη Λευκάδα, την εσωτερική πολιτική συζήτηση για την αυτοδυναμία και τις ελληνοτουρκικές ισορροπίες.

Το πιο βαρύ σημείο ήταν αναμφίβολα η αναφορά στο drone, καθώς ο υπουργός Εθνικής Άμυνας περιέγραψε ένα περιστατικό που θα μπορούσε, όπως είπε, να έχει προκαλέσει καταστροφικές συνέπειες.

Με τις δηλώσεις του, έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει με ελαφρότητα περιστατικά που μπορούν να απειλήσουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τη σταθερότητα στη Μεσόγειο.