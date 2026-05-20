Ο Ντιόγκο Νασιμέντο θα παραχωρηθεί από τον Ολυμπιακό στη Ρίο Άβε με τη μορφή δανεισμού, σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο, Πάμπλο Ολιβέιρα.

Ο 23χρονος χαφ υπέγραψε το καλοκαίρι του 2025 στους «ερυθρόλευκους» που έδωσαν 4 εκατ. ευρώ στη Βιζέλα για την απόκτησή του, δεν κατάφερε όμως να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δεν κατάφερε να καθιερωθεί στην 11άδα.

Ο Νασιμέντο μέτρησε συνολικά ένα γκολ και τρεις ασίστ σε 26 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο Πάμπλο Ολιβέιρα θα παραχωρηθεί ως δανεικός στη Ρίο Άβε, η οποία επίσης ανήκει στον Βαγγέλη Μαρινάκη.

«Ο Ντιόγκο Νασιμέντο, ο Πορτογάλος χαφ, είναι κοντά στο να δοθεί δανεικός στη Ρίο Άβε. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο ομάδων και του παίκτη προχωρούν ομαλά, με τη συμφωνία να είναι σχεδόν οριστική», ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media.

Προπονητής της Ρίο Άβε, υπενθυμίζουμε, είναι ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος και στο ρόστερ της βρίσκονται οι Ανδρέας Ντόη, Μάριος Βρουσάι, Γιώργος Λιάβας, Αντώνης Παπακανέλλος και Γκουστάβο Μάνσα.