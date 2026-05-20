Η Φενέρμπαχτσε αναχώρησε μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού για την Αθήνα και θα έχει περισσότερους από 4.000 οπαδούς στο πλευρό της στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.

Οι Τούρκοι είναι οι κάτοχοι του τίτλου και έρχονται στην Ελλάδα με στόχο να τον υπερασπιστούν και να στεφθούν πρωταθλητές Ευρώπης για 3η φορά στην ιστορία τους.

Η ομάδα του Σαρούνα Γιασικεβίτσιους θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό της Παρασκευής (22/5) και κατά την αναχώρηση από την Κωνσταντινούπολη το κλίμα ήταν πανηγυρικό από τους οπαδούς της, με τον Τσεμ Τσιρίτσι, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου, να κάνει δηλώσεις.

Σε αυτές, είπε πως «ο αντίπαλος είναι πολύ δυνατός, τους σεβόμαστε. Παίζουν επίσης στην Ελλάδα. Θα παίξουν με την υποστήριξη 8-9.000 φιλάθλων τους. Εμείς περιμένουμε ότι θα έχουμε πάνω από 4.000 που θα μας υποστηρίζουν. Νομίζω ότι είναι ένας επαρκής αριθμός. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, αλλά μακάρι να είμαστε εμείς οι νικητές».