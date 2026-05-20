Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα είναι ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού αν αποχωρήσει ο Εργκίν Αταμάν, σύμφωνα με το σερβικό MozzartSport.

Ο αποκλεισμός από τη Βαλένθια στα play off της Euroleague έχει κάνει πολύ βαρύ το κλίμα στους «πράσινους» και όλα δείχνουν πως ο Αταμάν θα αποτελέσει παρελθόν στο τέλος της σεζόν. Ενδεχομένως και νωρίτερα, σύμφωνα με σενάρια που κυκλοφορούν, με τους Σέρβους να ασχολούνται με το θέμα και να εστιάζουν στον Ομπράντοβιτς.

Συγκεκριμένα, δημοσίευμα του MozzartSport για την κατάσταση που επικρατεί στον Παναθηναϊκό αναφέρει τα εξής…

«Αν και η Αθήνα ετοιμάζεται για την έναρξη του Final Four της Ευρωλίγκας, όπου ο Ολυμπιακός, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Φενερμπαχτσέ και η Βαλένθια αγωνίζονται για τον τίτλο, σήμερα στους δρόμους της ελληνικής πρωτεύουσας το μόνο θέμα συζήτησης είναι ο Παναθηναϊκός, ο Εργκίν Αταμάν και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Οπως έμαθε ανεπίσημα το MozzartSport, δεν θα ήταν έκπληξη αν ο Αταμάν αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Σε αυτή την περίπτωση, ο κύριος στόχος είναι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς!

Είναι προφανές ότι η δυσαρέσκεια στον Παναθηναϊκό αυξάνεται και όλα κορυφώθηκαν με το γεγονός ότι οι Πράσινοι δεν προκρίθηκαν στο Final Four που θα γίνει στο γήπεδό τους, παρόλο που είχαν προβάδισμα 2-0 έναντι της Βαλένθια. Ωστόσο, σε μια απίστευτη σειρά αγώνων, ρίσκαραν και έχασαν την πρόκριση στο Final Four. Όσο περνούν οι μέρες, γίνεται όλο και πιο εμφανές ότι οι μέρες του Αταμάν είναι μετρημένες, ενώ υπάρχουν ακόμη και φήμες ότι η Εφές έχει έρθει σε επαφή μαζί του για να επιστρέψει στον τόπο των παλιών επιτυχιών.

Αν όλα αυτά γίνουν πραγματικότητα, και αυτή τη στιγμή όλα δείχνουν ότι θα γίνουν, είναι λογικό ο Παναθηναϊκός να στραφεί στον πιο θρυλικό προπονητή στην ιστορία του συλλόγου – τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς! Στον άνθρωπο που κατέκτησε την Ευρώπη πέντε φορές στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Είναι ήδη γνωστό ότι ο Ομπράντοβιτς αποχώρησε από τον Παρτιζάν τον περασμένο Νοέμβριο μετά από μια σειρά κακών αποτελεσμάτων και από τότε δεν έχει αναλάβει καθήκοντα προπονητή. Έχει ήδη δηλώσει ανοιχτά ότι θα εξετάσει προσφορές μόνο στο τέλος της φετινής σεζόν, και είναι σαφές ότι μία από αυτές τις προσφορές θα έρθει από μια γνωστή διεύθυνση, όπου θα έχει μόνο μία φιλοδοξία: να κατακτήσει τον 10ο ευρωπαϊκό τίτλο του».