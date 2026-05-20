Ο Τάκερ Κάρλσον μίλησε σε ισραηλινό κανάλι και κατέκρινε το Ισραήλ, αλλά και τον Τραμπ που στήριξε τον πόλεμο στην περιοχή, φέρνοντας ως παράδειγμα την τραγωδία της 11ης Σεπτεμβρίου.

Ο πρώην παρουσιαστής του Fox, μιλώντας στο Channel 13, τόνισε πως το Ισραήλ έχει χάσει το ηθικό του πλεονέκτημα, γιατί σκότωσε πάρα πολλούς αθώους πολίτες, ώστε να εκδικηθεί για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

«Αν η Χαμάς κάνει κάτι κακό, αυτό είναι κακό. Αυτό δεν δικαιολογεί το Ισραήλ να κάνει το ίδιο κακό, ούτε δικαιολογεί τις ΗΠΑ. Δεν μπορείς να σκοτώνεις ανθρώπους που δεν έχουν κάνει τίποτα κακό», είπε χαρακτηριστικά.

Ως παράδειγμα έφερε τους πολέμους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή με αφορμή την 11η Σεπτεμβρίου, αναφέροντας πως «είχαμε τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, όπου σκοτώθηκαν πολλοί άνθρωποι, και ως αντίδραση, οι ΗΠΑ σκότωσαν μερικούς από τους υπεύθυνους για αυτές, αλλά και πολλούς αθώους. Εμείς το κάναμε. Δεν επιτρέπεται ποτέ να σκοτώνεις έναν αθώο άνθρωπο. Δεν μπορείς να σκοτώσεις ένα παιδί που δεν έχει κάνει τίποτα κακό. Αυτό είναι που χαρακτηρίζει τους φωτισμένους ανθρώπους. Αυτός είναι ο ορισμός μιας φωτισμένης χώρας».

«Το Ισραήλ δεν είναι δημοκρατία»

Ο Κάρλσον δήλωσε στο ισραηλινό κανάλι Channel 13 ότι το Ισραήλ δεν είναι δημοκρατία, καθώς απαγορεύεται να ψηφίζουν 2,9 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη και 2,2 εκατομμύρια άτομα στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτό σημαίνει ότι αποκλείονται περίπου 5,1 εκατομμύρια άνθρωποι από τις εκλογές του εβραϊκού κράτους, όπου συμμετέχουν 10 εκατομμύρια Ισραηλινοί (ακόμη και οι έποικοι).

«Το Ισραήλ δεν είναι δημοκρατία με την καμία έννοια», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, σχολιάζοντας τη δήλωση του πως το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία, είπε: «Το Ισραήλ έχει δολοφονήσει όλα αυτά τα παιδιά, χιλιάδες παιδιά στη Γάζα. Αλλά ο πραγματικός ένοχος είμαι εγώ, επειδή το περιγράφω ως γενοκτονία. Εντάξει, δεν είναι γενοκτονία. Είναι η δολοφονία αθώων. Είναι λάθος. Μπορείτε να το ονομάσετε γενοκτονία ή εθνοκάθαρση. Μπορείτε να το ονομάσετε έγκλημα, αμαρτία, φρικαλεότητα. Δεν με νοιάζει πραγματικά».

«Οι ΗΠΑ δεν έπρεπε να στείλουν χρήματα στο Ισραήλ»

Ο πρώην παρουσιαστής του Fox σχολίασε αρνητικά την απόφαση των ΗΠΑ να στηρίξουν το Ισραήλ στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, τόσο με την αποστολή στρατευμάτων, όσο και με τη χορήγηση υπέρογκων δανείων.

«Ο λόγος για τον οποίο αισθάνομαι την ανάγκη να σχολιάσω αυτό το θέμα και να πω ότι είναι λάθος είναι ότι εγώ πληρώνω για αυτό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να στέλνουν καθόλου χρήματα στο Ισραήλ, και ειδικά όχι στον στρατό του», είπε ο Τάκερ Κάρλσον.

«Στις 28 Φεβρουαρίου, οι ΗΠΑ ακολούθησαν το Ισραήλ σε αυτόν τον πόλεμο, και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν υπήρχε άλλη επιλογή και ότι το Ισραήλ επέλεξε τη χρονική στιγμή. Αυτός είναι ο ορισμός του ελέγχου. Επομένως, το ερώτημά μου είναι: γιατί ο Τραμπ άφησε ένα έθνος 9 εκατομμυρίων ανθρώπων να παρασύρει ένα έθνος 350 εκατομμυρίων ανθρώπων σε έναν πόλεμο που θα άλλαζε το μέλλον του και που είναι επιζήμιος για τις Ηνωμένες Πολιτείες;», είπε μεταξύ άλλων στη συνέντευξη που έδωσε.