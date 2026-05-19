Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προχώρησε σε δηλώσεις με ιδιαίτερα σκληρό τόνο, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του είναι σε θέση να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερες απώλειες σε αμερικανικά αεροσκάφη, σε περίπτωση νέας στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ ανέφερε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν αποδείξει στην πράξη την ικανότητά τους να καταρρίπτουν μαχητικά τύπου F-35, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «Με τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει και τη γνώση που έχουμε αποκτήσει, μια επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις».

Παράλληλα, ο Αραγτσί επικαλέστηκε έκθεση της Υπηρεσίας Έρευνας του Κογκρέσου των ΗΠΑ (Congressional Research Service), υποστηρίζοντας ότι σε αυτήν καταγράφονται απώλειες «δεκάδων αεροσκαφών αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων».

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την προηγούμενη εβδομάδα, από την έναρξη της κοινής στρατιωτικής επιχείρησης ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου εκτιμάται ότι έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές περίπου 42 αεροσκάφη σταθερής πτέρυγας ή ελικόπτερα, μεταξύ των οποίων και μη επανδρωμένα συστήματα (drones).