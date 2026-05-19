Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προχώρησε σε δηλώσεις με ιδιαίτερα σκληρό τόνο, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του είναι σε θέση να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερες απώλειες σε αμερικανικά αεροσκάφη, σε περίπτωση νέας στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ ανέφερε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν αποδείξει στην πράξη την ικανότητά τους να καταρρίπτουν μαχητικά τύπου F-35, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «Με τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει και τη γνώση που έχουμε αποκτήσει, μια επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις».

Παράλληλα, ο Αραγτσί επικαλέστηκε έκθεση της Υπηρεσίας Έρευνας του Κογκρέσου των ΗΠΑ (Congressional Research Service), υποστηρίζοντας ότι σε αυτήν καταγράφονται απώλειες «δεκάδων αεροσκαφών αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων».

Months after initiation of war on Iran, US Congress acknowledges loss of dozens of aircraft worth billions.



Our powerful Armed Forces are confirmed as 1st to strike down a touted F-35.



With lessons learned and knowledge we gained, return to war will feature many more surprises. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 19, 2026

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την προηγούμενη εβδομάδα, από την έναρξη της κοινής στρατιωτικής επιχείρησης ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου εκτιμάται ότι έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές περίπου 42 αεροσκάφη σταθερής πτέρυγας ή ελικόπτερα, μεταξύ των οποίων και μη επανδρωμένα συστήματα (drones).