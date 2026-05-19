Με συμβολικό φωτισμό ντύθηκε απόψε η πρόσοψη του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στις επετειακές δράσεις τιμής προς τα θύματα των διωγμών της περιόδου 1914-1923 και αποδίδεται ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού και πένθους για την ιστορική αυτή τραγωδία.

Η πρωτοβουλία αυτή, που υλοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος των 475 πρωτοβάθμιων ποντιακών σωματείων της Πανελλήνιας Παμποντιακής Ομοσπονδίας, αποτελεί την κορύφωση των διεκδικητικών τους προσπαθειών για:

-Τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας και όλων των χριστιανικών κοινοτήτων της καθ’ ημάς Ανατολής.

-Την αποτροπή της επανάληψης παρόμοιων εγκλημάτων που, ακόμα και σήμερα, δηλητηριάζουν την ανθρωπότητα.

Η όψη του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων φωταγωγήθηκε με το επίσημο λογότυπο της Γενοκτονίας «G» και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Παμποντιακής Ομοσπονδίας: «Η φωταγώγηση του ελληνικού κοινοβουλίου με το “G” αποτελεί ένδειξη πένθους και ελάχιστο φόρο τιμής. Είναι μια κίνηση με ιδιαίτερα έντονη συναισθηματική φόρτιση που αγγίζει τις καρδιές όλων των Ελλήνων.»

Η 19η Μαΐου αποτελεί για τους απανταχού Έλληνες ποντιακής καταγωγής μια ημέρα ορόσημο, τη σημαντικότερη σε επίπεδο ιστορικού συμβολισμού. Είναι μια ημέρα φορτισμένη με συναισθηματικούς συνειρμούς, καθώς μνημονεύονται και τιμώνται οι 353.000 Έλληνες του Πόντου, θύματα της Γενοκτονίας.