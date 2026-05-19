Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος σύμφωνα με αναφορές τραυματίστηκε κατά τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς που στοίχισαν τη ζωή στον πατέρα και προκάτοχό του στις 28 Φεβρουαρίου, απηύθυνε νέο μήνυμα προς τον ιρανικό λαό, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη ενίσχυσης των γεννήσεων.

Παρότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, ο Ιρανός ηγέτης συνεχίζει να παρεμβαίνει μέσω γραπτών τοποθετήσεων. Στην πιο πρόσφατη, που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη 19 Μαΐου ως απάντηση σε επιστολή ακτιβιστών υπέρ της δημογραφικής ενίσχυσης, αναφέρεται στο ζήτημα της πληθυσμιακής πολιτικής.

Στο μήνυμά του υποστηρίζει ότι η θέση ισχύος του Ιράν στη διεθνή σκηνή ενισχύθηκε μέσα από την αντίδρασή του στις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ, παρουσιάζοντας τη συγκεκριμένη στάση ως παράγοντα αναβάθμισης της γεωπολιτικής του επιρροής.

Παράλληλα, τονίζει ότι η διατήρηση και ενίσχυση αυτής της ισχύος συνδέεται άμεσα με τη δημογραφική εξέλιξη της χώρας, ζητώντας πιο ενεργή προώθηση πολιτικών που ενθαρρύνουν τις γεννήσεις και τη διαμόρφωση μιας σχετικής κοινωνικής κουλτούρας.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο μήνυμά του «Μερικές φορές η αναγκαιότητα της αύξησης του πληθυσμού θεωρείται ως κάτι που απαιτείται για να αντισταθμιστούν οι ελλείψεις που είναι αποτέλεσμα ορισμένων πολιτικών του παρελθόντος. Αλλά πέρα από αυτό, εφαρμόζοντας με ζήλο τη σωστή και απαραίτητη πολιτική αύξησης του πληθυσμού, ο μεγάλος ιρανικός λαός θα είναι σε θέση να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και να βιώσει στρατηγικά άλματα στο μέλλον, κάνοντας μεγάλα βήματα προς την οικοδόμηση του νέου ισλαμικό-ιρανικού πολιτισμού. Υπό αυτό το πρίσμα, οι συνεχώς αυξανόμενες προσπάθειες των ακτιβιστών στον τομέα του πληθυσμού και η προώθηση μιας κουλτούρας που ενθαρρύνει τη γονιμότητα μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην επίτευξη αυτού του λαμπρού μέλλοντος».

By earnestly pursuing the correct, necessary policy of population growth, the great Iranian nation will be able to play a major role and experience strategic leaps in the future, taking long strides toward building the new Islamic-Iranian civilization. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) May 19, 2026

Στο ίδιο πλαίσιο, προσθέτει ότι η πολιτική ενίσχυσης του πληθυσμού αποτελούσε διαχρονική προτεραιότητα και για τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, παραμένοντας μέχρι σήμερα κομβικό ζήτημα για την Ισλαμική Δημοκρατία.

Κλείνοντας το μήνυμά του σημειώνει «Ελπίζουμε ότι οι ειλικρινείς προσπάθειές σας… θα οδηγήσουν σε καρποφόρα αποτελέσματα, αν ο Θεός το θελήσει».

Το Ιράν αριθμεί περίπου 92 εκατομμύρια κατοίκους, λιγότερους από το μισό του γειτονικού Πακιστάν, ωστόσο συγκαταλέγεται ακόμη στις πολυπληθέστερες χώρες παγκοσμίως, στην 17η θέση.

Την ίδια ώρα, τα δημογραφικά δεδομένα καταγράφουν έντονη πτώση της γονιμότητας τις τελευταίες δεκαετίες, από 6,5 παιδιά ανά γυναίκα το 1979, έτος της Ισλαμικής Επανάστασης, σε περίπου 1,7 το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας.