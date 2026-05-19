Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό, τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων τρεις γυναίκες και τρία παιδιά, έπειτα από ισραηλινή επίθεση στο νότιο Λίβανο, παρά την ισχύουσα –κατά τα λεγόμενα– εκεχειρία, το βράδυ της Τρίτης.

Aftermath of Israeli strike on the southern Lebanese city of Tyre.



Follow: https://t.co/7Dg3b41hTx pic.twitter.com/7wtsPJ4nYl — PressTV Extra (@PresstvExtra) May 18, 2026

«Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη Ντέιρ Κανούν αλ Ναχρ, στην περιοχή της Τύρου, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών και τριών γυναικών, καθώς και τρεις τραυματίες, μεταξύ αυτών ένα παιδί», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας το οποίο καταγγέλλει «σφαγή αμάχων».