Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και ιστορικής μνήμης πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Τρίτης οι εκδηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα, με αφορμή τη συμπλήρωση 107 ετών από τη «μαύρη επέτειο» της 19ης Μαΐου 1919.

Πλήθος πολιτών, μέλη ποντιακών συλλόγων και εκπρόσωποι φορέων συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Συντάγματος, τιμώντας τη μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων της Ποντιακής Γενοκτονίας.

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή των εκδηλώσεων αποτέλεσε η παρουσία της Προεδρικής Φρουράς, με Εύζωνες ντυμένους με παραδοσιακές ποντιακές φορεσιές να συμμετέχουν στην τελετή αλλαγής φρουράς. Επίσης συγκινητικός ήταν και ο ποντιακός χορός εν μέσω βροχής.

Οι ένστολοι φορούσαν την ιστορική ολόμαυρη ποντιακή ενδυμασία, σύμβολο ανδρείας, θάρρους και αυτοθυσίας, προκαλώντας έντονη συγκίνηση στους παρευρισκόμενους.

Με απόλυτα συγχρονισμένες κινήσεις και σεβασμό στο τελετουργικό, οι Πόντιοι σκοποί πραγματοποίησαν την αλλαγή φρουράς μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, δημιουργώντας μια εικόνα υψηλού συμβολισμού και εθνικής μνήμης.

Από νωρίς το απόγευμα, πολίτες κάθε ηλικίας και μέλη ποντιακών σωματείων με παραδοσιακές φορεσιές κατέκλυσαν την Πλατεία Συντάγματος, αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα της Γενοκτονίας των Ποντίων.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, με πολλούς παρευρισκόμενους να κρατούν σημαίες και ποντιακά σύμβολα, ενώ ακούστηκαν και παραδοσιακά τραγούδια του Πόντου.