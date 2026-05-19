Αντιδράσεις προκαλούν άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και φαίνεται ότι θέλουν να πάνε στον κτηνίατρο για εξετάσεις, αντί να επισκεφθούν κανονικό γιατρό, καθώς μουγκρίζουν και περπατούν στα τέσσερα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, πρόκειται για τους θηριανούς (therians), μια τάση που υπάρχει εδώ και χρόνια στο εξωτερικό.

Εντούτοις, στην Πορτογαλία φαίνεται να πολλαπλασιάζονται τελευταία, με αποτέλεσμα πριν από λίγο καιρό να φτάσουν ένα βήμα πριν από την πραγματοποίηση εκδήλωσης που ακυρώθηκε, μετά από αντιδράσεις.

Maschere di pelo e guanti con artigli: chi sono i Therians e perché riconoscersi in un animale non è una moda https://t.co/deG2LTQIwg — Corriere della Sera (@Corriere) May 17, 2026

Ο Πορτογαλικός Κτηνιατρικός Σύλλογος εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία τόνισε πως αν και δεν έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα να επισκέπτονται therians τον κτηνίατρο, προειδοποίησε ότι αυτό μπορεί να συμβεί και σε τέτοια περίπτωση οι γιατροί οφείλουν να αρνηθούν την εξέταση.

«Μετά την εμφάνιση, έστω και σποραδικά, στην Πορτογαλία ανθρώπων που ισχυρίζονται ότι ταυτίζονται με ορισμένα ζώα, υιοθετώντας γλώσσα, συμπεριφορές ή ρόλους που σχετίζονται με αυτά τα ζώα και που διεκδικούν κτηνιατρικές υπηρεσίες ως θηριάνθρωποι, ο Κτηνιατρικός Σύλλογος ενημερώνει όλα τα μέλη του για τα ακόλουθα. Η πορτογαλική νομοθεσία αναγνωρίζει και προστατεύει ρητά ορισμένες διαστάσεις της προσωπικής ταυτότητας, για παράδειγμα, το δικαίωμα αυτοδιάθεσης της ταυτότητας και της έκφρασης φύλου, αλλά δεν προβλέπει ούτε προστατεύει κανένα νομικό καθεστώς “ταυτότητας ζώου” ενός ατόμου», ανέφερε η ανακοίνωση.

[AHORA] "No es arte, es un estilo de vida": en AMÉRICA, un grupo de "therians" que se autoperciben "un perro, un lobo y un caracal" hicieron "una demostración" y explicaron que les da un "sentido de pertenencia".



📹 @AmericaTV https://t.co/GRTCEzNTAC pic.twitter.com/5UniBTbvpT — ElCanciller.com (@elcancillercom) February 6, 2026

«Το άτομο που αυτοπροσδιορίζεται ως ζώο συνεχίζει για τους σκοπούς του νόμου, να είναι άνθρωπος. Ο κτηνίατρος, όταν αντιμετωπίζει έναν θηριάνθρωπο, θα πρέπει να αρνείται να εκτελεί πράξεις διάγνωσης, συνταγογράφησης και θεραπείας ασθενειών. Εάν ένας κτηνίατρος έρθει αντιμέτωπος με ένα θηριάνθρωπο, ο γιατρός πρέπει να εξηγήσει, χρησιμοποιώντας σωστή γλώσσα, πως έχει τα προσόντα μόνο να θεραπεύει ζώα και δεν μπορεί να παρέχει υγειονομική περίθαλψη σε ανθρώπους, ακόμη και αν αυτά τα άτομα αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα», προστίθεται στη συνέχεια της ανακοίνωσης.