Η Φενέρμπαχτσε υπέγραψε το νέο δεκαετές συμβόλαιο με τη Euroleague, την οποία προτρέπει, μέσω ανακοίνωσης, να συνεργαστεί με το NBA Europe για το καλό του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Εδώ και μήνες ήταν ανοιχτό το θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου της τουρκικής ομάδας, τώρα όμως έκλεισε καθώς μπήκαν οι υπογραφές και οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν μαζί για άλλα δέκα χρόνια, με την ανακοίνωση της πρωταθλήτριας Ευρώπης να αναφέρει τα εξής…

«Έχουμε αξιολογήσει με εποικοδομητικό τρόπο τα διάφορα projects και τις οργανωτικές πρωτοβουλίες που έχουν προκύψει πρόσφατα σχετικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ως Φενέρμπαχτσε, η προσέγγισή μας δεν υπήρξε ποτέ διχαστική· αντιθέτως, υπήρξε πάντα ενωτική, με στόχο να συμβάλουμε στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ μέσω συλλογικής προσπάθειας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, διατηρήσαμε την ακλόνητη πεποίθησή μας στη σημασία της δημιουργίας διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για το μέλλον του αθλήματος και υποστηρίξαμε σταθερά αυτή τη θέση.

Παρακολουθούμε επίσης στενά το όραμα του NBA Europe για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και τη δική του οπτική σχετικά με την παγκόσμια ανάπτυξη του παιχνιδιού. Θεωρούμε ότι αυτό το ενδιαφέρον, μαζί με άλλες επενδυτικές πρωτοβουλίες, είναι ιδιαίτερα πολύτιμο για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η βασική πεποίθηση της Φενέρμπαχτσε είναι ότι το πραγματικό δυναμικό του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα επιτευχθεί μόνο αν ο ανταγωνισμός περιορίζεται αποκλειστικά στο παρκέ, ενώ εκτός αυτού όλοι οι εμπλεκόμενοι ενωθούν κάτω από ένα κοινό όραμα. Ως εκ τούτου, είμαστε βέβαιοι ότι πιθανές μελλοντικές συνεργασίες και ευκαιρίες αμοιβαίας ανάπτυξης μεταξύ της EuroLeague και του NBA Europe θα συμβάλουν σημαντικά στο άθλημα στην Ευρώπη.

Όπως από την πρώτη μέρα, ο σύλλογός μας θα συνεχίσει να υποστηρίζει κάθε εποικοδομητικό διάλογο που στοχεύει στην ανάπτυξη, την ενότητα και την πρόοδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Σε αυτό το σημείο, η Φενέρμπαχτσε αποφάσισε να ανανεώσει τη συμφωνία αδειοδότησής της με τη EuroLeague, η οποία επρόκειτο να λήξει στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Στόχος μας υπερβαίνει την απλή αγωνιστική επιτυχία· επιδιώκουμε να συμβάλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη, την οικονομική ενδυνάμωση και την ενίσχυση του παγκόσμιου brand του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Όπως έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε ευθύνη για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ, να διατηρούμε μια εποικοδομητική στάση και να εργαζόμαστε συνεχώς για το μέλλον του αθλήματος».