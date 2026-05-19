Βίντεο που κυκλοφορεί δείχνει την αντίδραση του Νεϊμάρ όταν άκουσε το όνομά του στην ανακοίνωση της αποστολής της εθνικής Βραζιλίας για το Μουντιάλ 2026.

Τόσο το 2014, όσο και στα τουρνουά του 2018 και του 2022, η «σελεσάο» απέτυχε έχοντας για ηγέτη τον Νεϊμάρ. Δεν προκαλούσε εντύπωση, επομένως, το γεγονός ότι η συμμετοχή του σε αυτό του 2026, το οποίο θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, ήταν αμφίβολη.

Ο Κάρλο Αντσελότι, τελικά, αποφάσισε να συμπεριλάβει στην αποστολή τον 34χρονο άσο, ο οποίος δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του όταν έμαθε ότι θα είναι στην αποστολή της Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αυτό θα είναι το τέταρτο και κατά πάσα πιθανότητα τελευταίο Μουντιάλ στο οποίο θα αγωνιστεί ο Νεϊμάρ, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ της «σελεσάο» με 79 γκολ σε 128 συμμετοχές.