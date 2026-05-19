Σοκ έχει προκαλέσει στην Τουρκία η αιματηρή επίθεση στην Ταρσό της Κιλικίας, όπου 37χρονος άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε έξι ανθρώπους, ανάμεσά τους και την πρώην σύζυγό του, ενώ τραυμάτισε ακόμη οκτώ άτομα, πριν βάλει τέλος στη ζωή του όταν κατάλαβε ότι είχε περικυκλωθεί από τις Αρχές.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, ο δράστης, που κατονομάζεται ως Μετίν Οζτούρκ, φέρεται να ξεκίνησε την επίθεση στην περιοχή Τσαμλιγιαϊλά, όπου μετά από καβγά πυροβόλησε και σκότωσε την πρώην σύζυγό του. Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε με αυτοκίνητο προς την Ταρσό, όπου άνοιξε πυρ σε εστιατόριο ατόμου με το οποίο φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές.

Από τα πυρά στο εστιατόριο τραυματίστηκαν σοβαρά ο ιδιοκτήτης και ένας εργαζόμενος, ενώ θύματα υπήρξαν και πελάτες που βρίσκονταν στο σημείο. Στη συνέχεια, ο 37χρονος συνέχισε τη διαδρομή του, ανοίγοντας πυρ σε διαφορετικά σημεία και χτυπώντας ανθρώπους που βρέθηκαν στον δρόμο του. Ο απολογισμός των επιθέσεων έφτασε τους έξι νεκρούς και τους οκτώ τραυματίες.

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό του κράτησε μέχρι το πρωί, με τη συμμετοχή δυνάμεων της χωροφυλακής. Οι Αρχές εντόπισαν τον ύποπτο σε αγροτική περιοχή, κοντά στο Καρακιουτούκ. Όταν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αντιλήφθηκε ότι δεν μπορούσε να διαφύγει, αυτοκτόνησε με το όπλο που είχε μαζί του.

Η νομαρχία της Μερσίνης ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος είχε καταγεγραμμένες εισαγωγές σε νοσοκομεία λόγω εξάρτησης από απαγορευμένες ουσίες, καθώς και διάφορες ψυχιατρικές διαγνώσεις. Η δικαστική και διοικητική έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.