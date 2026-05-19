Τις πρώτες δοκιμαστικές διαδρομές για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά δημοσίευσε σε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.

Στα πλάνα καταγράφονται οι συρμοί να κινούνται στις νέες γραμμές, στο πλαίσιο των τεχνικών δοκιμών και των ελέγχων που πραγματοποιούνται πριν από την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης.

Η επέκταση προς την Καλαμαριά αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τμήματα του έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις μετακινήσεις στην ανατολική πλευρά της πόλης.