Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακoύ έχει ήδη τεθεί σε κίνηση, παρά το γεγονός ότι εκκρεμεί ακόμη η καθοριστική συνάντηση ανάμεσα στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον Βαγγέλη Μαρινάκη, όπου θα χαραχθεί επίσημα το πλάνο της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Στο μεταξύ, τα πρώτα ονόματα αρχίζουν να συνδέονται με τους Πειραιώτες και μία από τις περιπτώσεις που επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο είναι εκείνη του Ζούρικο Νταβιτασβίλι. Ο Γεωργιανός εξτρέμ της Σεντ Ετιέν είχε απασχολήσει σοβαρά τον Ολυμπιακό και κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, με το ενδιαφέρον να φαίνεται πως αναθερμαίνεται ενόψει καλοκαιριού.



Ο 25χρονος winger πραγματοποίησε ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν στη Γαλλία, καταγράφοντας 15 γκολ και 5 ασίστ σε 31 συμμετοχές, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του άνοδο και προσελκύοντας το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων. Διατηρεί συμβόλαιο με τη Σεντ Ετιέν έως το 2028, γεγονός που ανεβάζει σημαντικά τις οικονομικές απαιτήσεις της γαλλικής ομάδας.

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, ο Ολυμπιακός εξετάζει εκ νέου σοβαρά την περίπτωσή του, ωστόσο η υπόθεση μόνο εύκολη δεν θεωρείται. Η αξία του ποδοσφαιριστή φέρεται να αγγίζει τα 15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο παιχνίδι για την απόκτησή του βρίσκονται επίσης ομάδες όπως η Μπενφίκα, η Έβερτον, η Μπεσίκτας, η Λιλ και η Μονακό.

Οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται κρίσιμες για τον μεταγραφικό σχεδιασμό των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι καλούνται να ενισχύσουν ουσιαστικά το ρόστερ τους μετά τη φετινή απογοητευτική κατάληξη στη Super League και ενόψει των απαιτητικών ευρωπαϊκών προκριματικών του καλοκαιριού.