​Συνεχίζονται τα γυρίσματα της σειράς του Netflix «Emily in Paris» στη Μύκονο.

Το mykonoslive.tv⁠ και ο Πέτρος Νάζος κατέγραψαν την παραγωγή της σειράς να βρίσκεται στους μύλους του κοσμοπολίτικου νησιού, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Μυκόνου. Τα πλάνα δείχνουν την ομάδα της παραγωγής να έχει στήσει γυρίσματα στο σημείο, με το ενδιαφέρον των ντόπιων κατοίκων να είναι έντονο.

Η παρουσία της σειράς «Emily in Paris» στο νησί έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις, καθώς η Μύκονος αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο εντυπωσιακά σκηνικά των νέων επεισοδίων.

Το κυκλαδίτικο τοπίο, οι ανεμόμυλοι και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του νησιού φαίνεται πως θα δώσουν έναν ξεχωριστό αέρα στη δημοφιλή παραγωγή του Netflix με πρωταγωνίστρια τη Λίλι Κόλινς.