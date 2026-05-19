Με αιχμές για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο Αντώνης Σαμαράς στέλνει το μήνυμα πως η ιστορία «είναι ένας επίμονος δάσκαλος» και «η ιστορική μνήμη το θεμέλιο της ύπαρξης του ελληνικού λαού», με αφορμή τη συμπλήρωση 107 χρόνων από τη Γενοκτονία των Ποντίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αντώνη Σαμαρά:

Η 19η Μαϊου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού από τους Τούρκους, είναι χαραγμένη στην πολυτάραχη διαδρομή του έθνους μας. Η ιστορία είναι ένας επίμονος δάσκαλος. Και η ιστορική μνήμη είναι το θεμέλιο της ύπαρξης και του μέλλοντος του ελληνικού λαού. Πολύ περισσότερο σε περιόδους δύσκολες και σε καιρούς αναθεωρητισμού.

Γι αυτό και προκαλεί μείζονα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Διδυμότειχο αλλά και Κύπρο. Πολύ περισσότερο από την ώρα που η Τουρκία μάς απειλεί θρασύτατα με ένα ακόμα παράνομο casus belli, στην ουσία για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα! Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει, άμεσα, έκτακτη σύγκλιση κορυφής της Ε.Ε για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Ας ξυπνήσουμε, επιτέλους!