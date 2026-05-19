Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος βρίσκονται σε συζητήσεις με την ΕΡΤ ώστε να αναλάβουν από τον Σεπτέμβριο την παρουσίαση της εκπομπής «Στούντιο 4» καθώς η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος πήγαν στον ΣΚΑΪ.

Όπως σημειώθηκε στην εκπομπή «Buongiorno» χτες, 18 Μαϊου, έπεσαν οι υπογραφές. «Είναι σίγουρο ότι χτες έπεσαν οι υπογραφές και ότι η Κατερίνα Καραβάτου θα ήθελε να ξεκινήσει να εργάζεται από τώρα για τη συγκεκριμένη εκπομπή που θα μεταδοθεί από τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Το συμβόλαιό της με τον ΑΝΤ1 είναι ακόμα σε ισχύ», ανέφερε η Φαίη Σκορδά.