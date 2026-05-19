Συνελήφθη 63χρονος στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, ο οποίος οδηγούσε τρίκυκλη μοτοσικλέτα κινούμενος αντίθετα στο οδόστρωμα και χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσαν σε βάρος του οκτώ καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή φυλάκισης 54 μηνών.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για υπήκοο Αιγύπτου, ο οποίος συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στην περιοχή της Τούμπας. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε αναδιπλούμενος σουγιάς, ενώ οι καταδικαστικές αποφάσεις αφορούν παραβάσεις υγειονομικών διατάξεων, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.