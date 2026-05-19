Ένα ιδιαιτέρως σημαντικό περιστατικό βίας και εκβιασμών μέσα στις φυλακές του Κορυδαλλού, με άγριο ξυλοδαρμό κρατουμένου και καταγγελίες για εκβιασμούς σε βάρος συγκρατουμένων και των οικογενειών τους, ήρθε στο «φως» μέσω οπτικού υλικού που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση.

Το βίντεο αφορά την Β’ πτέρυγα των φυλακών και καταγράφει περιστατικό κατά το οποίο κρατούμενος φέρεται να δέχεται βίαιη επίθεση από ισοβίτη.

Ο εν λόγω κρατούμενος, ασιατικής καταγωγής, φέρεται – σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες – να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές και για σοβαρή ποινική υπόθεση (δολοφονία) σε άλλη φυλακή της χώρας.

Όπως μεταδίδει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTNews, ο ισοβίτης φέρεται πως ασκεί συστηματική βία και να εκβιάζει συγκρατούμενους, απαιτώντας χρήματα τόσο από τους ίδιους όσο και από μέλη των οικογενειών τους. Τα βίντεο τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στους συγγενείς των κρατουμένων, οι οποίοι δηλώνουν ότι τα έχουν ήδη παραλάβει και βρίσκονται σε διαδικασία νομικών ενεργειών για την προστασία των δικών τους ανθρώπων.

Παρέμβαση στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων

Συγγενείς των κρατουμένων αναμένεται να προσφύγουν στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στόχος της προσφυγής είναι να διερευνηθούν πιθανές ευθύνες αλλά και καταγγελίες για προβληματικές ενέργειες ή παραλείψεις σωφρονιστικών υπαλλήλων που, σύμφωνα με όσα υποστηρίζονται, επέτρεψαν να διαμορφωθεί αυτή η κατάσταση μέσα στις φυλακές.

Για το περιστατικό πηγές του αρμόδιου υπουργείου φέρεται να δήλωσαν άγνοια για τα όσα καταγγέλλονται, επισημαίνοντας ωστόσο πως η υπόθεση θα εξεταστεί προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει στο σωφρονιστικό κατάστημα.