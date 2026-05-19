Στην Κάρπαθο αναμένεται να μετασταθμεύσει ζεύγος Mirage της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ τα F16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα F16 στο πλαίσιο της ανανέωσης της παρουσίας ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ενίσχυση της αεράμυνας της Κύπρου.

Η όποια μετακίνηση πυραύλων Patriot υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

«Καμία σχέση με τις εξελίξεις στην Τουρκία η απόσυρση των Patriot»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, απέρριψε τις αναφορές περί «υποχωρητικότητας» σχετικά με την απόφαση για τους Patriot, κάνοντας λόγο για «αλα κάρτ ανάγνωση» και «δήθεν ειδικούς».

«Έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η σχετική απόφαση ελήφθη μετά από «επιχειρησιακή εκτίμηση και την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος», με βάση εισήγηση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

«Εκρίθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι οι Patriot έπρεπε να επιστρέψουν μετά από σχετική χθεσινή απόφαση».