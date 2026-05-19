Σοκαριστική επίθεση δέχθηκε μια γυναίκα το βράδυ της Κυριακής στην Περιμετρική της Πάτρας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ρυακίου και Διακίδη, κοντά στη γέφυρα της Περιμετρικής. Η γυναίκα, η οποία επέστρεφε στο σπίτι της με το αυτοκίνητό της, δέχθηκε επίθεση από τρία άτομα, εκ των οποίων ο ένας φορούσε κουκούλα, ενώ οι άλλοι δύο φέρεται να ήταν ανήλικοι.

Οι δράστες έσπασαν το παράθυρο του συνοδηγού, επιτέθηκαν στη γυναίκα και άρπαξαν την τσάντα της από το εσωτερικό του οχήματος. Στην προσπάθειά της να αντιδράσει, δέχθηκε χτυπήματα και σπρωξίματα, ενώ κατά τη διάρκεια της επίθεσης έπεσε σε χαντάκι, όπου τραυματίστηκε σοβαρά. Οι δράστες διέφυγαν πεζοί, διασχίζοντας τα δύο ρεύματα της Περιμετρικής, και σύμφωνα με μαρτυρίες κινήθηκαν προς την πλευρά του καταυλισμού.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, φέροντας τραύματα και μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός της.

«Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που μου συνέβη», δήλωσε η γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών και πρώην πρωταθλήτρια στίβου. «Πήγα στο νεκροταφείο να ανάψω ένα κεράκι στη μνήμη των γονιών μου. Δεν μπόρεσα να πάω την προηγούμενη Κυριακή που ήταν η Γιορτή της Μητέρας κι ένιωθα ότι τους το χρωστούσα. Το είχα μέσα μου. Επιστρέφοντας, έκανα μια στάση για να βγάλω μια φωτογραφία το ηλιοβασίλεμα του Πατραϊκού, καθώς το σημείο είναι πανοραμικό. Εκεί μου επιτέθηκαν απρόκλητα και αιφνιδιαστικά, με αυτόν τον άγριο και βάρβαρο τρόπο. Είμαι χάλια ψυχολογικά και πονάω σε όλο μου το κορμί. Έχω μώλωπες σε χέρια, πλάτη και πόδια. Μου έκλεψαν χρήματα, κλειδιά, δεν μπορώ να κάνω τις δουλειές μου, να φροντίσω τις υποχρεώσεις μου, έχω περάσει μια απίστευτη ταλαιπωρία. Λίγο πριν είχε περάσει από το σημείο και μια κυρία με ένα σκυλάκι. Θα μπορούσε κι εκείνη να είχε δεχθεί επίθεση. Το κακό έχει παραγίνει και οι αρμόδιοι πρέπει να κάνουν κάτι για την ασφάλειά μας».

Η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό και ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Η τσάντα της γυναίκας εντοπίστηκε λίγο αργότερα πεταμένη και άδεια, ενώ σύμφωνα με την ίδια δεν έλειπαν σημαντικά έγγραφα.

Αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες στην περιοχή, ενώ έχουν ενταθεί και οι περιπολίες, σύμφωνα με το pelop.gr.