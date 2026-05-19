Ένα απίστευτο θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κάλυμνο. Ένας 47χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός να επιπλέει στη θάλασσα.

Οι Αρχές κλήθηκαν και εντόπισαν τη σορό, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι και σημάδια πάλης, με την αστυνομία να εκτιμά πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας 44χρονος άνδρας, ιδιοκτήτης αλιευτικού σκάφους, πάνω στο οποίο βρισκόταν το θύμα πριν από τον θάνατό του.

Οι δύο άνδρες φέρονται να ήταν φίλοι και είχαν συλληφθεί πρόσφατα για κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, εξετάζοντας εάν πρόκειται για καυγά μεταξύ των δύο φίλων που οδήγησε σε φόνο ή εάν ο θάνατος του 47χρονου σχετίζεται με υπόθεση ναρκωτικών.