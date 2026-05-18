Εφιαλτικές στιγμές έζησε ένας 22χρονος στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν δέχθηκε άγρια επίθεση από ομάδα έξι νεαρών, οι οποίοι όχι μόνο τον χτύπησαν και τον εξύβρισαν, αλλά κατέγραφαν και σε βίντεο την επίθεση με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 17 Μαΐου 2026, λίγο μετά τις 20:00, σε κεντρικό σημείο του Ευόσμου και συγκεκριμένα στη διασταύρωση των οδών Καραολή Δημητρίου και Αγίου Δημητρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες και το βίντεο που προβλήθηκε από την ΕΡΤ, ο 22χρονος περπατούσε μαζί με το σκυλάκι του όταν αντιλήφθηκε πως ομάδα νεαρών τον ακολουθούσε.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, οι δράστες φέρονται να τον έβρεχαν με νεροπίστολο, να τον χλευάζουν και να τον προκαλούν χωρίς εμφανή λόγο, ενώ το θύμα προσπαθούσε να απομακρυνθεί από το σημείο.

Οι έξι νεαροί φαίνεται πως συνέχισαν να τον ακολουθούν μέχρι που τον εγκλώβισαν στην οδό Καραολή Δημητρίου. Εκεί, σύμφωνα με τις καταγγελίες, του επιτέθηκαν με γροθιές, τον προπηλάκισαν και παράλληλα κατέγραφαν την επίθεση με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Το περιστατικό διήρκεσε περίπου τρία λεπτά, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή, ενώ περαστικοί προσπάθησαν να παρέμβουν για να σταματήσουν τον ξυλοδαρμό.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Αστυνομία, ωστόσο οι δράστες είχαν ήδη απομακρυνθεί πριν φτάσει το περιπολικό. Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους έξι νεαρούς. Πρόκειται για τρεις Έλληνες και τρεις νεαρούς αλβανικής καταγωγής, ηλικίας από 16 έως 19 ετών, ενώ οι τρεις εξ αυτών είναι ανήλικοι.