Νέες τουρκικές προκλήσεις καταγράφηκαν σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, στο Αιγαίο, με τουρκικά αεροσκάφη να προχωρούν σε παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, συνολικά επτά τουρκικά αεροσκάφη πέταξαν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική.

Τρία F-16 και αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, στις σημερινές παραβάσεις συμμετείχαν:

3 μαχητικά F-16

2 αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας ATR-72

1 αεροσκάφος CN-235

1 αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού KC-135

Ιδιαίτερη σημασία έχει η παρουσία του KC-135, καθώς πρόκειται για αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο δεν εμφανίζεται συχνά στο Αιγαίο σε τέτοιου τύπου δραστηριότητες.

Το KC-135 πετούσε σε σχηματισμό με τα τουρκικά μαχητικά, στοιχείο που δείχνει αυξημένη επιχειρησιακή δραστηριότητα και προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον από ελληνικής πλευράς.

Παραβάσεις στο νοτιοανατολικό Αιγαίο

Οι παραβάσεις καταγράφηκαν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, μια περιοχή στην οποία η Άγκυρα επανέρχεται συχνά με αεροπορική δραστηριότητα, επιχειρώντας να αμφισβητήσει στην πράξη κανόνες και διαδικασίες εναέριας κυκλοφορίας.

Η μη κατάθεση σχεδίου πτήσης στο FIR Αθηνών συνιστά παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, με την ελληνική Πολεμική Αεροπορία να ενεργοποιεί τη διαδικασία αναγνώρισης και αναχαίτισης.

Σημειώνεται ότι τα τουρκικά αεροσκάφη δεν προχώρησαν, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, σε υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά.