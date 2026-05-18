Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε 26 παίκτες στην Εθνική ομάδα για τα φιλικά παιχνίδια του Ιουνίου με την Σουηδία εκτός έδρας (04/06) και την Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο (07/06).

Στις κλήσεις της «γαλανόλευκης» επιστρέφουν οι Χαράλαμπος Κωστούλας και Ανδρέας Ντόη, όπως και ο Γιώργος Κυριακόπουλος.

Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής:

Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης.

Αμυντικοί: Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας.

Μέσοι: Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης.

Επιθετικοί: Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας.

Στον αέρα το φιλικό με την Ιταλία

Στο μεταξύ στον αέρα είναι το φιλικό της «γαλανόλευκης» με την Εθνική Ιταλίας στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η «Σκουάντρα Ατζούρα», κάνουν έντονο το σενάριο να «κατέβουν» με την Κ21.

Η ΕΠΟ θέλει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να δώσει ένα δυνατό φιλικό, καθώς θα είναι το τελευταίο ματς πριν την έναρξη του Nations League τον Σεπτέμβριο, και δεδομένα αυτό δεν είναι με ομάδα Κ21.

Για αυτόν τον λόγο, ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα υπάρχουν επαφές μεταξύ των δύο Ομοσπονδιών, προκειμένου να βρεθεί λύση, αφού η Ελλάδα δεν επιθυμεί να αγωνιστεί κόντρα στις Ελπίδες της Ιταλίας.

Παράλληλα, οι άνθρωποι της Εθνικής έχουν ξεκινήσει επαφές και με άλλες Ομοσπονδίες για φιλικό αγώνα, αν δεν βρεθεί λύση με την Ιταλία.