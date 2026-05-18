Με απόλυτη ασφάλεια εξουδετερώθηκε και καταστράφηκε το βλήμα όλμου που εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής 17 Μαΐου 2026 σε δασική περιοχή της Ευρυτανίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.

Το παλιό πυρομαχικό βρέθηκε σύμφωνα με το Lamiareport.gr από περιπατητές στο δάσος του Αγίου Χαραλάμπους, στην περιοχή «Κόκκαλα» και συγκεκριμένα στη θέση «Ταψάκι», μία τοποθεσία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που προσελκύει συχνά επισκέπτες και φυσιολάτρες.

Από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ το πρωί της Δευτέρας ειδικό κλιμάκιο πυροτεχνουργών της 695 ΑΒΠ ανέλαβε την επιχείρηση εξουδετέρωσης.

Οι ειδικοί, που διαθέτουν εμπειρία σε επιχειρήσεις EOD (εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών) και IED (αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί), προχώρησαν στην ασφαλή μεταφορά και καταστροφή του βλήματος με ελεγχόμενη έκρηξη.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε παλιό λατομείο στην περιοχή του Βελουχίου, μακριά από κατοικημένες ζώνες, ώστε να μην υπάρξει κανένας κίνδυνος για πολίτες ή διερχόμενους.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το οξειδωμένο πυρομαχικό υλικό φαίνεται να αποτελεί κατάλοιπο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς παρόμοια ευρήματα έχουν εντοπιστεί κατά καιρούς σε ορεινές περιοχές της χώρας.