Κέρδη μέχρι και 2,5 εκατ. ευρώ μοιράζει το Λαϊκό Λαχείο, στην 20η κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 19:00. Οι παίκτες του παιχνιδιού της Allwyn θα λάβουν εγγυημένα τουλάχιστον το 50% των χρημάτων τους για κάθε λαχνό, καθώς στην ερχόμενη κλήρωση όλοι οι λήγοντες κερδίζουν.

Επιπλέον, το Λαϊκό Λαχείο δίνει και 50% πιθανότητες για κέρδη τουλάχιστον 10 ευρώ στην πεντάδα, εφόσον ο μονός ή ο ζυγός λήγοντας του λαχνού, είναι αντίστοιχος με το τελευταίο ψηφίο του Μεγάλου Λαχνού της κλήρωσης.

Τα μικρότερα κέρδη

Εκτός από το μεγάλο έπαθλο του τρίδυμου λαχνού, η κλήρωση της Τετάρτης θα μοιράσει στους παίκτες του Λαϊκού Λαχείου και άλλα, μικρότερα έπαθλα. Από 15.000 ευρώ θα κερδίσουν οι λαχνοί που διαθέτουν τον ίδιο αριθμό με τον Μεγάλο Λαχνό σε όλες τις άλλες σειρές, εκτός από τον τρίδυμο. Από τους υπόλοιπους 139 λαχνούς κάθε σειράς που προκύπτουν αυτόματα, τα κέρδη κυμαίνονται από 50 έως 5.000 ευρώ.

Οι παίκτες του Λαϊκού Λαχείου μπορούν να προμηθεύονται τους λαχνούς τους μέσω του δικτύου καταστημάτων Allwyn και των λαχειοπωλών σε όλη την Ελλάδα, με κόστος 10 ευρώ ανά πεντάδα και 2 ευρώ ανά λαχνό.

Δυνατότητα εκτυπωμένης μορφής

Διαθέσιμη για την κλήρωση της Τετάρτης είναι και η εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λήγοντα και χιλιάδας. Στα καταστήματα Allwyn, οι παίκτες του Λαϊκού Λαχείου μπορούν να διαλέξουν συγκεκριμένο λήγοντα από το μηδέν έως το εννιά, συγκεκριμένη χιλιάδα, τον συνδυασμό λήγοντα και χιλιάδας, καθώς και τον τυχαίο μονό ή ζυγό λήγοντα.

