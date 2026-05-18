Η IKTINOS HELLAS A.E. ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνούς αξιοποίησης του ακινήτου της στον Όρμο Σητείας Κρήτης, προχώρησε, σε συνεργασία με την CBE Capital Ltd. Λονδίνου, στην υπογραφή λεπτομερούς Επιστολής Πρόθεσης (Letter of Intent – «LOI») με την Auberge Resorts Collection έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους διεθνείς ομίλους υπερπολυτελούς φιλοξενίας.

Η συνεργασία αφορά τη δυνητική μελλοντική διαχείριση και εμπορική τοποθέτηση (branding) υπερπολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας και branded residences στο ακίνητο της εταιρείας στη Σητεία και εντάσσεται στη συνολική στρατηγική διεθνούς αναβάθμισης και δημιουργίας σημαντικής υπεραξίας για την επένδυση.

Η Auberge Resorts Collection αποτελεί ένα από τα πλέον ισχυρά και «selective» luxury hospitality brands διεθνώς στον χώρο των ultra-luxury resorts, boutique hotels και branded residences.

Διαθέτει 30 ξενοδοχεία, resorts και luxury properties παγκοσμίως, καθώς και επιπλέον residential projects και private clubs, ενώ συνεχίζει να επεκτείνεται με νέα openings σε Ηνωμένο Βασίλειο, Μεσόγειο, ΗΠΑ και Καραϊβική.

Η παρουσία της είναι ιδιαίτερα ισχυρή στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά τα τελευταία χρόνια επεκτείνεται δυναμικά και στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, δίνοντας έμφαση σε προορισμούς υψηλού prestige και περιορισμένης ανάπτυξης.

Η επιλογή της Auberge Resorts Collection αποτελεί στρατηγική κίνηση για την ανάπτυξη του έργου, καθώς το brand διαθέτει ισχυρή διεθνή παρουσία στην αγορά πολυτελούς φιλοξενίας και εξειδίκευση στη διαχείριση σύνθετων projects υψηλών προδιαγραφών που συνδυάζουν ξενοδοχειακές μονάδες και branded residences.

Η συμμετοχή της θα ενισχύσει ουσιαστικά τη διεθνή προβολή του έργου, την επενδυτική του ελκυστικότητα και τη συνολική τοποθέτηση της περιοχής της Σητείας στον παγκόσμιο χάρτη του luxury tourism.

Η στρατηγική της Auberge διαφέρει σημαντικά από τα μεγάλα “mass luxury” ξενοδοχειακά brands, καθώς επιλέγει λίγα και ιδιαίτερα projects, συνήθως σε μοναδικούς φυσικούς ή πολιτιστικούς προορισμούς, με έντονη αρχιτεκτονική ταυτότητα και υψηλή σύνδεση με το τοπικό στοιχείο.

Για αυτόν τον λόγο, η συμμετοχή της σε μία ανάπτυξη θεωρείται συχνά σημαντικό “validation” για την ποιότητα και το positioning του project, ενώ συνδέεται και με σημαντική ενίσχυση της διεθνούς προβολής και της εμπορικής αξίας των branded residences και του συνολικού destination.

Υπό αυτό το πρίσμα η ΙΚΤΙΝΟΣ HELLAS Α.Ε. εκτιμά ότι η συγκεκριμένη συνεργασία μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάδειξη της Ανατολικής Κρήτης ως προορισμού υψηλού επιπέδου, προσελκύοντας διεθνές κοινό υψηλών απαιτήσεων και επενδυτικό ενδιαφέρον με μακροπρόθεσμη προοπτική.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Auberge έχει παρουσία στην χώρα μας μέσω του Grace Hotel στη Σαντορίνη, το οποίο έχει διακριθεί διεθνώς ως ένα από τα κορυφαία luxury resorts της Ευρώπης.

Η εξέλιξη αυτή πραγματοποιείται σε συνέχεια της υπογραφής Σύμβασης Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (Asset Management Agreement – «AMA») μεταξύ της IKTINOS HELLAS A.E. και της CBE Capital Ltd., ιδιωτικής επενδυτικής εταιρείας ακινήτων με έδρα το Λονδίνο και εξειδίκευση σε επενδύσεις πολυτελούς φιλοξενίας και branded residences στην Ευρώπη.